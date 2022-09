Espagne: sur un vélo, Enrique annonce sa liste avec Ramos et Fati absents

Ce vendredi matin, Luis Enrique, a dévoilé la liste des 25 joueurs appelés pour affronter la Suisse et le Portugal en Ligue des nations. L’annonce a été faite en vidéo par le sélectionneur, en plein effort sur un vélo.

Luis Enrique mouille le maillot. C’est sur un vélo, en plein effort, que le sélectionneur de la Roja dévoile la liste des 25 joueurs retenus pour les deux matchs de Ligue des Nations contre la Suisse (24/09) et le Portugal (27/09) aux côtés d’Aitor Unzué, l’un de ses adjoints. Au fil du décor qui défile, il annonce ses joueurs ligne par ligne. La vidéo est suivie d'un message du cycliste Alejandro Valverde, qui prendra sa retraite dans les prochaines semaines.

Ramos et Fati absents, première pour Iglesias et Williams

Plusieurs absents majeurs sont à signaler avec Sergio Ramos, présélectionné et qui aurait pu faire son grand retour, Ansu Fati, revenu de blessure avec le Barça, David De Gea, ou Aymeric Laporte, blessé. Parmi les présents, l’avant-centre du Betis Borja Iglesias ou l’ailier de Bilbao Nico Williams connaissent leur première convocation, alors que les Parisiens Carlos Soler et Pablo Sarabia sont aussi appelés.

Après deux victoires et deux nuls en quatre matchs, l’Espagne est en tête de son groupe de Ligue des Nations, devant le Portugal, la République tchèque et la Suisse. La Roja a l’opportunité de valider sa place dans le Final Four de la Ligue des nations dans ces derniers rendez-vous avant la Coupe du monde, où elle est placée dans le groupe E avec le Costa Rica, l’Allemagne et le Japon.

La liste de l'Espagne:

Gardiens: Unai Simón (Atheltic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Défenseurs: César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Eric García (FC Barcelone), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (FC Barcelone), José Gaya (Valence), Hugo Guillamón (Valence), Diego Llorente (Leeds)

Milieux: Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri González (FC Barcelone), Carlos Soler (PSG), Koke Resurrección (Atlético Madrid), Gavi (FC Barcelone), Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Attaquants: Ferran Torres (FC Barcelone), Pablo Sarabia (PSG), Marco Asensio (Real Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Alvaro Morata (Atlético Madrid), Borja Iglesias (Real Betis), Yeremy Pino (Villarreal)