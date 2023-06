Espagne: Rodri "sur le chemin du Ballon d’or", lance la presse espagnole

Après le triplé avec Manchester City, Rodri (26 ans) a remporté la Ligue des nations avec l’Espagne pour conclure une saison magnifique qui en fait un candidat sérieux au prochain Ballon d’or. La presse espagnole pousse déjà.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland et… Rodri (26 ans). Derrière les trois superstars régulièrement citées pour le Ballon d’or 2023, le milieu de terrain espagnol dépose un solide acte de candidature. Ce lundi matin, plusieurs médias espagnols se mettent à rêver d’un deuxième sacre pour un joueur du pays après celui de Luis Suarez en 1960. As part ainsi en campagne pour le natif de Madrid, formé à l’Atlético, puis à Villarreal: "Rodri sur le chemin du Ballon d’or ", lance le journal madrilène qui lui prédit déjà le titre de meilleur de la saison décerné par la Fifa. En espérant ensuite un destin plus doré.

Meilleur joueur de la Ligue des champions et de la Ligue des Nations

Personne n’a autant gagné de titres que le joueur de Manchester City en Europe cette saison. Et comme le mode d’attribution de la récompense individuelle a changé l’année dernière (le scrutin se base sur la saison et non plus sur l’année civile), l’ancien de l’Atlético de Madrid a une sérieuse carte à jouer.

Le milieu a activement participé au triplé historique de Manchester City Ligue des champions-Premier League-FA Cup. Buteur en finale face à l’Inter Milan, il a d’ailleurs obtenu le titre de meilleur joueur de la compétition. Rodri a aussi été très précieux dans la conquête du titre espagnol en Ligue des Nations, au point, là encore, d’être élu meilleur joueur de la phase finale.

A la manière de l’Italien Jorginho, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea puis de l’Euro avec l’Italie en 2021, Rodri s’invite logiquement au bal des prétendants. "Au niveau de la maturité du football, des titres remportés, je vis sûrement ma meilleure période, avait-il confié samedi à la veille de la finale face à la Croatie. C’est un moment que je veux prolonger et un trophée demain (dimanche, ndlr) couronnerait une saison très spéciale pour moi. Le Ballon d’Or? Ce serait quelque chose de formidable, d’incroyable, mais je ne pense pas aux titres individuels. L’important, c’est le groupe. Pour être honnête, je travaille pour ça."