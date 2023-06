Italie: "C'est un problème", Mancini contrarié par le spleen de Donnarumma

Le gardien du Paris Saint-Germain a avoué après l'élimination contre l'Espagne, en demi-finale de la Ligue des nations, qu'il ne prenait plus de plaisir à jouer avec l'Italie.

Absente de la dernière Coupe du monde, l’Italie a été éliminée par l’Espagne en demi-finale de la Ligue des nations et jouera la troisième place de la compétition contre les Pays-Bas ce dimanche. Avec la même motivation ? Pour certains éléments du groupe, il est permis d’en douter. Le gardien de la Nazionale Gianluigi Donnarumma a très mal vécu la nouvelle désillusion de la Squadra Azzurra.

Il semblerait même que les échecs répétés de la sélection nationale autant que le jeu qu’elle produit aient affecté le portier du Paris Saint-Germain. "On ne s’amuse plus autant qu’avant", a confié Gianluigi Donnarumma, qui n’aurait donc plus de plaisir à jouer pour la sélection italienne, un mal-être dont Francesco Acerbi a également témoigné. C’est peu dire que Roberto Mancini n’a pas apprécié la sortie de ses joueurs.

Mancini: "Ils auraient dû me le dire avant"

"Je ne sais pas s'ils ont vraiment dit ces mots : ils ne me les ont pas dit, je leur demanderai. Mais au-delà de la fatigue de la fin de saison, s'ils ne s'amusent pas, c'est un problème, a-t-il souligné en conférence de presse. Moi, quand j'arrive dans un stade comme celui-ci, sur un terrain comme celui-ci, j'ai envie de jouer au football. Il faut toujours s'amuser, si c'est le cas on aurait dû me le dire avant…" Au sein d’un groupe jeune, Roberto Mancini peut heureusement compter sur des joueurs qui véhiculent un état d’esprit positif, à l’image de Giacomo Raspadori, resté sur le banc face à l’Espagne.

"Dans le vestiaire, il y a de grandes personnes et de grands joueurs, qui ont joué beaucoup de matches et vécu des expériences positives et négatives, a déclaré l'attaquant. Pour nous, les jeunes, il n'y a qu'un seul exemple à prendre. Personnellement, j'ai hâte de porter le maillot Azzurro, je pense que c'est le rêve de tout enfant qui commence à jouer au football. J'essaie de profiter de chaque moment où j'ai la chance de porter ce maillot et de donner de la joie à tous les fans."