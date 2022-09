"Moins de Ronaldo, plus de Portugal", la presse portugaise remet CR7 en question

A Bola, quotidien le plus vendu au Portugal, dédie sa Une du jour à Cristiano Ronaldo en remettant en question les performances du Mancunien en sélection. Au point de voir le quintuple Ballon d’or démarrer sur le banc lors du choc contre l’Espagne en Ligue des nations ce mardi soir ?

Aucun joueur, aussi légendaire soit-il, ne dispose d’un totem d’immunité. La Une du journal A Bola, quotidien le plus vendu au Portugal, en est une nouvelle preuve. Ce lundi, deux jours après le carton de la Seleção contre la République tchèque en Ligue des nation (4-0) et à la veille de la réception de l’Espagne ce mardi (20h45), l’importance de Cristiano Ronaldo en équipe nationale est remise en question avec un titre tranchant et sans équivoque: "Moins de Ronaldo, plus de Portugal".

D'un rendement stratosphérique à des statistiques... faméliques

Déclassé à Manchester United, où il n’a été titularisé qu'à une seule reprise depuis le début de la saison en Premier League, CR7 est donc également de plus en plus discuté en sélection. Meilleur buteur de l’histoire du Portugal (117 buts en 190 sélections), l’ancien joueur du Real Madrid ne serait plus l’option N°1 au sein du groupe de Fernando Santos. Pour A Bola, le rôle de leader est désormais dévolu à Bruno Fernandes (28 ans).

Le quotidien pointe également "un volume de jeu réduit" et un “pourcentage de buts en baisse". Depuis novembre 2021, le Portugais n’a marqué que deux buts en huit rencontres disputées avec son équipe nationale. Bien loin de ses standards, lui qui avait inscrit 11 réalisations sur ses huit précédentes sélections ou, comme le souligne A Bola, 43% des buts du Portugal entre juin 2012 et septembre 2021 (79 buts sur 183). En comparaison à ce rendement stratosphérique, sa mauvaise passe actuelle est encore plus frappante.

Les internautes portugais veulent le voir remplaçant pour le choc contre l'Espagne

Tout en assurant que Cristiano Ronaldo joue parce qu’il est tout simplement meilleur que ses concurrents en attaque (Rafael Leao, Paulinho, Pedro Neto, Joao Felix, Diogo Jota...), A Bola ose lancer un débat que personne n’aurait imaginé il y a encore quelques mois: CR7 doit-il être remplaçant ce mardi contre l’Espagne ? A cette question, 57% des internautes portugais avaient répondu "oui" lundi en milieu d’après-midi.

Voir Ronaldo débuter un match sur le banc alors qu’il est à 100% physiquement est un fait rarissime. Depuis octobre 2017, soit cinq ans, cela n’est arrivé qu’à deux reprises: en novembre 2020 face à Andorre et en juin dernier contre… l’Espagne, déjà.