Ligue des nations: la Belgique sans Doku et Lukaku, Denayer en observateur

Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a dévoilé à son tour sa liste de joueurs, au nombre de 30, pour les deux prochains matchs de Ligue des nations, contre le Pays de Galles et les Pays-Bas. Le Rennais Jérémy Doku est absent tout comme Romelu Lukaku, blessé.

Roberto Martinez convoque du monde pour sa dernière liste avant le Mondial. Le sélectionneur des Diables Rouges sélectionne 30 joueurs pour les rencontres face au Pays de Galles (22/09) et aux Pays-Bas (25/09), dévoilés ce vendredi. L’ancien défenseur de l’OL Jason Denayer, sans club depuis sa fin de contrat à Lyon, est appelé mais ne jouera pas, annonce Martinez: "on va le tester et il va travailler avec l’équipe toute la semaine".

Lukaku, Doku et Origi out

Au rayon des absents, plusieurs joueurs en manque de rythme sont à signaler comme l’Intériste Romelu Lukaku, qui n’a plus joué depuis le 26 août, ou Jérémy Doku, de retour de blessure avec Rennes. L’avant-centre rossonero Divock Origi et également sur le flanc et en dehors de la liste, tout comme le Rémois Thomas Foket.

En revanche, Loïs Openda est récompensé de son excellent début de saison avec Lens (4 buts en 7 matchs), ce qui est aussi le cas pour l’ancien lillois Amadou Onana. À noter aussi la première convocation de Zeno Debast, défenseur central d’Anderlecht de 18 ans. Les Diables Rouges pourraient profiter de ce dernier rodage avant le Mondial pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue des nations, même si les Pays-Bas sont mieux partis. Au Qatar, la Belgique se frottera en phase de groupes au Canada, au Maroc et à la Croatie.