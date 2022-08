Inter: Romelu Lukaku absent jusqu'en octobre ?

Alors que la saison ne fait que commencer, et à moins de trois mois de la Coupe du monde, Romelu Lukaku inquiète. L'attaquant belge, qui doit retrouver la confiance, s'est blessé le week-end dernier. La presse italienne parle d'une absence de plus d'un mois.

Où est passé le grand Romelu Lukaku ? L'attaquant aux 64 buts en deux saisons du côté de l'Inter, qui n'avait manqué que huit matchs sur blessure pendant cette période, et qui portait les Diables Rouges. Depuis son transfert à Chelsea à l'été 2021 pour plus de 100 millions d'euros, l'international belge (99 sélections - 65 buts) est méconnaissable.

De retour à l'Inter cet été dans le cadre d'un prêt payant, Romelu Lukaku ne voit pas le bout du tunnel. Blessé le week-end dernier pendant le match contre la Lazio, l'attaquant pourrait être absent jusqu'au mois d'octobre selon la presse italienne.

Le joueur souffre d'une distraction aux fléchisseurs des cuisses. Un nouveau point sera fait dans une semaine pour Romelu Lukaku, qui manquera le derby contre Milan prévu le week-end prochain mais pas que. Dans le pire des cas, BigRom pourrait manquer six matchs (Cremonese, AC Milan, Bayern, Turin, Viktoria Plzen et Udinese) et revenir en octobre après la trêve internationale.

"Une distraction prend de 3 à 4 semaines pour une récupération complète. Il n'est pas tout à fait exclu que les délais puissent être raccourcis, mais ce sont des cas particuliers, certainement pas normaux", écrit le Corriere Dello Sport dans ses colonnes ce mardi.

Inquiètant en vue de la Coupe du monde

Cette blessure de Romelu Lukaku, alors qu'il revenait dans un environnement sain, qu'il apprécie - il avait même marqué contre Lecce à l'occasion de la première journée de Serie A - est forcément de mauvaise augure. La Coupe du monde débutera dans moins de trois mois (20 novembre-18 décembre), et l'attaquant a besoin de retrouver de la confiance après son passage chaotique à Chelsea, où son mal être et sa relation avec Thomas Tuchel ont eu raison de son temps de jeu.

Avec cette blessure, Romelu Lukaku pourrait rater plus d'un mois de compétition, et surtout manquer le dernier rassemblement des Diables Rouges avant le moment fatidique. De quoi remettre en cause sa participation au Mondial ? Probablement pas, mais voilà qui risque de perturber sa préparation pour l'événement planétaire, et son début de saison avec l'Inter.