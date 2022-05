Ligue des nations: la Croatie dévoile un groupe de 29 joueurs pour défier l'équipe de France

Sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalić a déjà annoncé son groupe de 29 joueurs pour les deux matchs en juin de Ligue des nations face à l'équipe de France.

Une double confrontation face à la Croatie attend l'équipe de France au mois de juin. Les Bleus retrouveront la sélection dirigée par Zlatko Dalić lors de rencontres comptant pour la phase de groupes de la Ligue des Nations, respectivement au Stade Poljud (Split) le 6 juin et au Stade de France le 13 juin. Les Vatreni ont déjà dévoilé leur groupe ce lundi, à plusieurs semaines de l'échéance.

Deux joueurs de Ligue 1

Zlatko Dalić a fait appel à un groupe élargi de 29 joueurs avec 6 réservistes pour les quatre matchs à venir, dont les deux face à l'équipe de France. Le capitaine Luka Modric, qui continue de briller au Real Madrid, est forcément convoqué tout comme les cadres que sont entre autres Mateo Kovacic, Ivan Perisic ou Mario Pasalic.

Duje Caleta-Car (OM) et Lovro Majer (Rennes) sont les deux joueurs de Ligue 1 qui figurent dans cette liste, alors que le Lillois Ivo Grbic est laissé à disposition dans la liste des réservistes. Récent champion de Croatie, le Dinamo Zagreb comptera trois joueurs avec Dominik Livakovic, Josip Sutalo et Mislav Orsic.

L'Autriche et le Danemark composent également le groupe de la Ligue des Nations où se trouvent la France et la Croatie. Modric et ses coéquipiers, finalistes de la dernière Coupe du monde, iront bien en fin d'année au Qatar. La Croatie figure dans le groupe F de la compétition avec la Belgique, le Maroc et le Canada.

Le groupe:

Gardiens: Dominik Livakovic (Dinamo), Ivica Ivusic (Osijek), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Défenseurs: Domagoj Vida (Besiktas), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Marseille), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Marin Pongracic (Borussia Dortmund), Josip Stanisic (Bayern Munich), Martin Erlic (Spezia), Josip Sutalo (Dinamo)

Milieux: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (West Ham), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Francofrt), Luka Suscic (RB Salzburg)

Attaquants: Ivan Perisic (Inter Milan), Andrej Kramaric (Tottenham), Josip Brekalo (Torino), Mislav Orsic (Dinamo), Marko Livaja (Hadjuk), Ante Budimir (Osasuna), Petar Musa (Boavista)