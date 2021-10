Ligue des nations: selon Laporte, "l'Espagne a montré un meilleur visage que la France"

Après la défaite de l'Espagne en finale de Ligue des nations contre l'équipe de France ce dimanche (1-2), Aymeric Laporte ne cachait pas ses regrets et une certaine pointe d'amertume.

Aymeric Laporte a visiblement du mal à digérer la défaite de l'Espagne face à l'équipe de France ce dimanche à Milan (1-2) en finale de Ligue des nations. Le défenseur français naturalisé espagnol, qui a renoncé aux Bleus en optant pour la Roja, estime que l'Espagne a livré un meilleur football que la France dans cette rencontre.

"Nous avons montré que nous étions une grande équipe. Pour moi, nous avons montré un meilleur visage que la France. Mais dans le foot, seul le résultat compte et ce n'est pas passé pour nous, regrette le défenseur de Manchester City au micro de la télévision espagnole après le match. On a très bien joué, on a démontré qu'on est une grande équipe, une grande sélection. Il nous a peut-être manqué un peu de chance. Il n'aurait pas fallu encaisser ces deux buts qui nous ont coûté le bénéfice d'avoir marqué le premier but. Derrière, ils égalisent et c'est ce qui nous a coûté le match."

"Le titre des Bleus? Peu m'importe"

Parmi les regrets, ce but accordé à Kylian Mbappé malgré une position de hors-jeu. Une grosse polémique en Espagne. "Je sais qu'il y a des règles mais chaque arbitre les interprète comme il veut, et cette fois c'était en leur faveur, estime-t-il. Mais il faut regarder devant avec les prochains matchs, qui seront importants pour nous."

Le titre revient finalement à la France, son pays de naissance. Un moindre mal? "Peu m'importe à vrai dire, répond Aymeric Laporte. Je voulais qu'on gagne. C'est bien pour eux mais ce n'est pas une joie pour moi."