Manchester United: Ronaldo élu joueur de l’année par les supporters... mais pas par ses équipiers

Pour son grand retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a été sacré meilleur joueur de la saison par les supporters des Red Devils, annonce MU ce samedi. Mais si CR7 reste l’idole des fans, ses partenaires, eux, ont élu leur gardien David De Gea un jour plus tôt.

Et de quatre pour Cristiano Ronaldo. Malgré une saison très décevante de Manchester United, seulement 6e de Premier League, l’attaquant portugais, de retour au club 12 ans après son départ, a remporté pour la 4e fois le titre de meilleur joueur de la saison après le vote des fans, annonce MU sur son site ce samedi. CR7 avait déjà reçu ce trophée en 2004, 2007 et 2008.

Si les Mancuniens n’ont pas été brillants cette saison, Ronaldo a tout de même inscrit 24 buts toutes compétitions confondues. Des stats plus qu’honorables pour le quintuple Ballon d'or âgé de 37 ans. Lors de ce vote, David De Gea apparait en 2e place devant le milieu de terrain Fred.

Le vestiaire préfère De Gea

A défaut d’avoir été plébiscité par ses supporters, le gardien de but espagnol a reçu le titre de "joueur de l’année" décerné vendredi par ses partenaires. Elu sept fois "homme du match" (comme Ronaldo) et trois fois "joueur du mois", le portier de 31 ans a été performant, régulier et n’a manqué aucun des 38 matchs de la saison en Premier League.

Au palmarès du vote du vestiaire, De Gea succède à Luke Shaw, élu en 2021 et Anthony Martial, récompensé par ses équipiers en 2020. Ronaldo, lui, n’a été honoré qu’à deux reprises par ses équipiers de Manchester United : en 2007 et 2008.