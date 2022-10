UEFA: vers un allègement des qualifs de l’Euro et du Mondial pour booster la Ligue des nations

Selon L’Equipe, l’UEFA prépare un changement des qualifications pour les Euros et les Coupes du monde afin de réduire le nombre de matchs et d’offrir deux dates supplémentaires à la Ligue des nations.

Moins de matchs de qualifications, plus de Ligue des nations. Selon L’Equipe, l’UEFA prépare une modification des éliminatoires pour les championnats d’Europe et les Coupes du monde. L’instance souhaite diminuer le nombre de rencontres et planche sur des groupes plus restreints avec quatre à cinq équipes dans chacun d’entre eux, contre cinq à six actuellement. Cela engendrerait la création de deux poules supplémentaires (12, contre 10 actuellement).

Des chocs plus vendeurs pour les chaînes TV en Ligue des nations

Le but de cette manœuvre: libérer deux dates pour la Ligue des nations que l’instance veut booster. La compétition lancée en 2018 avait été créée pour remplacer les matchs amicaux en garantissant des affrontements entre équipes de même niveau (quatre niveaux de A à D ont été créés), et donc des chocs entre cadors dans la Ligue A.

L’UEFA souhaite ainsi limiter les rencontres trop déséquilibrées lors des qualifications pour l’Euro ou la Coupe du monde. Elle mise sur les chocs offerts par la Ligue des nations, plus séduisants pour les chaînes de télévision. Pour valoriser la compétition, elle pourrait distribuer davantage de place qualificatives pour les Euros et les Mondiaux par le biais de playoffs. Le format actuel de la Ligue des nations offre les trois billets qualificatifs pour ces deux compétitions par le biais de barrages réservés aux équipes les mieux classées et non qualifiées par le biais des qualifications traditionnelles.

Selon le quotidien, les grands principes sont dessinés mais pas encore finalisés. Ce devrait être le cas lors d’une réunion de la commission des compétitions. Ces nouveautés seront ensuite présentées et adoptées lors du comité exécutif de l’instance le 25 janvier 2023 à Nyon (Suisse).