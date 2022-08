Goal à goal, concours de volleys et de transversales, Chicharito... la drôle de soirée All-Star en MLS

Les meilleurs joueurs de la MLS et de la Liga MX s’affrontaient mercredi soir dans le Minnesota au cours d’un match de gala taillé pour les fans américains. Mais aussi lors d’une série de concours, certains un peu farfelus mais terriblement efficaces.

Les grosses têtes d’affiche cette année se nommaient Javier "Chicharito" Hernandez, Carlos Vela ou encore Hector Herrera. Le Français des Tigres André-Pierre Gignac, non vacciné contre le Covid-19, n’avait lui pas pu se rendre aux Etats-Unis. Pas plus que son coéquipier Florian Thauvin, pas sélectionné pour cette soirée de show organisée annuellement depuis la création de la MLS en 1996.

Un gala All-Star où s’opposaient lors d’un match mercredi les meilleurs joueurs de la Ligue nord-américaine et une sélection de Liga MX (Championnat du Mexique). Des stars américaines également mises sur le devant de la scène lors d’un savoureux "Skills challenge", en préambule, des plus complets.

Chicharito toujours aussi habile

Au programme de ce rendez-vous de plus en plus suivi aux USA, calqué sur la si populaire soirée All-Star Game en NBA, de nombreux concours, certains plus farfelus que d’autres. On a beaucoup aimé cet étonnant "goal à goal", où deux gardiens à distance raisonnable cherchaient à marquer, au pied ou directement à la main, dans le but de son adversaire.

Les plus classiques concours de reprises de volley, ou encore le "Crossbar challenge", ont eux offert quelques images sympas – grâce à l’ancien buteur mancunien Chicharito (34 ans) notamment – dans une Allianz Field de St. Paul (Minnesota) qui a mis l’ambiance. Un peu plus de 19 000 spectateurs également venus assister à des concours de tirs, de passes de précision, ou encore d’habileté.

Une modification du format en 2023?

C’est la sélection de MLS, pour la deuxième année consécutive, qui s’est imposée face à la sélection de la Liga MX (2-1), grâce à des buts de l’ancien attaquant d’Arsenal et de la Real Sociedad Carlos Vela, et de Raul Ruidiaz (Sounders de Seattle).

Cette soirée All-Star, pour laquelle les nouveaux arrivants nord-américains Gareth Bale, Giorgio Chiellini (Los Angeles FC) ou Lorenzo Insigne (Toronto FC) n’étaient pas encore sélectionnables, aura été une grande réussite. La prochaine est prévue en 2023 dans l’Audi Field de Washington. Au cours d'un échange avec ESPN, le patron de la MLS Don Garber a laissé la porte ouverte à une modification du format pour la prochaine édition.