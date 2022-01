Mercato: le patron de Toronto a repéré Insigne... sur Transfemarkt

Bill Manning, le président du Toronto FC (MLS), a révélé à la presse canadienne que l'idée de recruter Lorenzo Insigne lui était venue en cherchant des internationaux italiens en fin de contrat sur le site Transfermarkt.

On connaissait les transferts faits à partir de Football Manager, en voilà un réalisé à partir des tableaux de Transfermarkt. En quête d'un international italien après avoir vu la Nazionale remporter l'Euro 2021, le président du Toronto FC a très sérieusement expliqué que l'idée de recruter Lorenzo Insigne lui était venue en parcourant le site référence en matière d'informations sur les contrats et les transferts.

"Je suis allé sur le site Transfermarkt et j'ai regardé quels joueurs de l'équipe nationale italienne arrivaient en fin de contrat. Et Lorenzo était l'un des ces rares joueurs. J'ai commencé à noter les joueurs qui me semblaient être de classe mondiale, et qui selon moi auraient une valeur commerciale sur ce marché", a expliqué Bill Manning, dans des propos rapportés par la presse canadienne.

Le joueur le mieux payé de l'histoire de la MLS

Pour le dirigeant de la franchise de Major League Soccer, la signature de Lorenzo Insigne est "transformationnelle" (sic), aussi bien sur le plan sportif que sur le plan économique. "Il sera un joueur que les gens veulent venir voir", a affirmé Bill Manning, qui était à la recherche d'un "buzz" dans le championnat nord-américain.

Capitaine du SSC Napoli, Lorenzo Insigne a signé un contrat de quatre ans avec le Toronto FC à compter du 1er juillet. L'attaquant de 30 ans touchera environ 11,5 millions d'euros par saison (hors bonus), selon la presse italienne. Soit le triple de ce qu'il touche actuellement à Naples et ce qui fera de lui le joueur le mieux payé de l'histoire de la MLS. Ce départ en Amérique du Nord va poser la question de son statut en équipe d'Italie où il est un titulaire indiscutable sur l'aile gauche, membre de l'équipe-type de Roberto Mancini sacrée championne d'Europe en juillet dernier.