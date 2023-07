"Il a fumé beaucoup trop de chicha", un ancien joueur de MLS se moque de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a suscité de vives réactions en estimant que le championnat saoudien était déjà supérieur à la Major League Soccer - où va évoluer Lionel Messi - et à court terme en passe de dépasser des championnats européens comme celui des Pays-Bas ou de la Turquie. Michael Lahoud, ancien joueur de MLS, a réagi en taclant l'attaquant portugais.

Pour Cristiano Ronaldo, le championnat saoudien est d'ores et déjà supérieur à la Major League Soccer, la ligue nord-américaine de football où évolue désormais Lionel Messi (Inter Miami). Les propos de l'attaquant portugais n'ont pas manqué de faire réagir Michael Lahoud, l'ancien milieu de terrain sierraléonais, qui compte 121 matchs en MLS en carrière.

"Il a laissé la Juventus dans un état lamentable"

Lors d'une émission sur CBS Sports mardi soir, Michael Lahoud s'est lâché en commentant les propos de CR7: "Ronaldo a fumé beaucoup trop de chicha", s'est amusé l'ex-joueur de 36 ans. "Dans un an, le championnat saoudien dépassera le championnat turc et le championnat néerlandais", a prophétisé de son côté le quintuple Ballon d'or après le mercato réalisé par les divers clubs de Saudi Pro League cet été.

"Il est ridicule de penser qu'en un an, la Saudi Pro League sera meilleure que ces ligues (Eredivisie et Super Lig), a répondu Lahoud. Cette déclaration fait suite à celle de Lionel Messi. Au moment même où Messi parle d'amener le football mondial aux portes de l'Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2026, voici ce que nous avons vu de la part de Cristiano Ronaldo. Dire qu'il a 38 ans et demi et il insiste sur tout ce qui concerne Messi."

"Quand j'ai rejoint la Juventus, la Série A était morte et après ma signature... elle a été relancée. Partout où Cristiano va, il suscite un plus grand intérêt", avait aussi commenté Cristiano Ronaldo à propos de son dernier passage en Europe, où il ne compte plus rejouer. "Il a laissé l'équipe dans un état lamentable", a taclé Lahoud en parlant de la la Vielle Dame.

Parti de la Juventus à l'été 2021 en direction de Manchester United, Cristiano Ronaldo a finalement rejoint Al-Nassr en janvier dernier, à l'issue de la Coupe du monde 2022. Depuis l'arrivée de CR7 en Arabie saoudite, de nombreux joueurs de renom l'ont rejoint dans le championnat local à l'image de Karim Benzema, N'Golo Kanté, Seko Fofana, Edouard Mendy ou Kalidou Koulibaly.