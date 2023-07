Mercato: Cristiano Ronaldo annonce qu'il ne reviendra pas en Europe

Après avoir passé près de vingt ans dans des tops clubs européens, Cristiano Ronaldo (38 ans) a confirmé qu'il ne reviendrait pas jouer en Europe, où le football "a perdu de sa valeur".

Cristiano Ronaldo est très clair sur la suite de sa carrière. Seulement quelques mois après avoir découvert le championnat saoudien sous les couleurs d'Al-Nassr, le quintuple Ballon d'or ne regrette pas son choix et fait même une confession radicale sur son avenir, en excluant un possible retour en Europe.

"Je suis sûr à 100 % que je ne reviendrai dans aucun club européen. Le football européen a perdu beaucoup de qualité. Le seul qui reste valable et qui se porte bien, c'est la Premier League. Elle a une longueur d'avance sur tous les autres championnats, a-t-il avoué après la large défaite d'Al-Nassr en match amical face au Celta Vigo (0-5) ce lundi. Le championnat espagnol n’est plus aussi bon qu’avant. Le championnat portugais est un bon championnat, mais ce n’est pas un championnat de haut niveau. Je pense que le championnat allemand a également beaucoup perdu."

701 buts en Europe

L'aventure entre Cristiano Ronaldo et l'Europe s'est terminée en eau de boudin, avec un divorce acté avec Manchester United juste avant la Coupe du monde 2022. La fin de 20 ans au très haut niveau pour le Portugais, vainqueur de cinq Ligues des champions, quatre Coupes du monde des clubs et sept titres de champions nationaux. Outre son palmarès, CR7 a fait plier un bon nombre de défenses adverses, en marquant 701 buts en 949 matchs sur le Vieux continent: 5 avec le Sporting, 145 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid et 101 avec la Juventus Turin.