Pluie torrentielle, glissade de Beckham, pyrotechnie... le show "à l'américaine" de présentation de Messi à Miami

Sous des conditions météorologiques très floridiennes, Lionel Messi a officiellement débuté son rêve américain à l'Inter Miami. La "Pulga" a été introduit dimanche dans un Drive Pink Stadium des grands soirs, devant de nombreux visages bien connus.

Lionel Messi débarque aux Etats-Unis avec éclat. Présenté en grande pompe dimanche soir - mais avec une heure et trente minutes de retard à cause de conditions météorologiques dantesques en Floride -, le septuble Ballon d'or a eu le droit à un accueil de rock star au Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale, situé au nord de Miami.

Pour la "PresentaSÍon", l'ancien joueur du Barça et du PSG a pu constater que sa cote était toujours intacte par-delà l'Atlantique, malgré de derniers mois tumultueux en France. L'Argentin et sa famille ont été accueillis par plus de 20 000 fans, qui ont bravé la tempête pour l'introduction "à l'américaine" du plus grand joueur de l'histoire du soccer.

Beckham joue les équilibristes

Rien ne fut simple pourtant pour la mise en place de ce show son et lumière impressionnant, ponctué par des jeux pyrotechniques malgré la foudre et les pluies démentielles qui s'étaient abattues sur Miami quelques minutes plus tôt. Si vous n'étiez pas supporter abonné, il fallait débourser pas moins de 30 dollars (26,67 euros) pour avoir sa place au Drive Pink Stadium.

David Beckham était évidemment présent pour introduire son nouveau joueur phare. Mais le copropriétaire du club floridien a bien failli y laisser une cheville, manquant de glisser au moment de grimper sur l'impressionnante scène encore mouillée déployée sur la pelouse.

Agüero: "Leo va changer la MLS"

L'ancien footballeur reconverti dirigeant était accompagné de sa femme Victoria et de deux de ses enfants, Cruz et Harper. Les Beckham ont pu assister aux concerts de Camilo, Ozuna, ou encore des artistes argentins Paulo Londra et Tiago PZK. Fidèle parmi les fidèles de la "Pulga", Sergio Agüero, installé à Miami depuis sa fin de carrière prématurée, était encore dans l'ombre de Messi, comme lors de la Coupe du monde au Qatar. "Il est clair que Leo va changer la MLS et que d'autres joueurs vont penser à venir ici grâce à lui", a lâché le "Kun" au micro de la MLS.

Autre grand pote de Messi, Sergio Busquets alias "Busi" a également été présenté comme nouvelle recrue par un Inter Miami FC décidément épicé à la sauce catalane. De l'autre côté du globe, tout est déjà fait pour qu'il n'y ait que le temps barcelonais qui puisse manquer un peu à Lionel Messi.