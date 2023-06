La séquence vidéo de Messi acteur révélée

Lionel Messi (36 ans) apparaît dans un épisode de la série argentine "Los Protectores" dont les premières images ont fuité. On y voit la star jouer son propre rôle face à trois agents aux dessins lucratifs.

Lionel Messi (36 ans) montre les crocs… dans une série TV. L’Argentin apparaît en effet dans le premier épisode de la saison 2 de la série argentine "Los Protectores" diffusée sur la chaîne Star+. Les premières images tant attendues de l’ancienne star du PSG ont fuité sur les réseaux sociaux. On y voit le septuple Ballon d’or y jouer son propre rôle face à trois représentants de footballeurs incarnés par les acteurs Adrián Suar, Andrés Parra et Gustavo Bermúdez.

Messi remonté contre la proposition des agents

Ces derniers tentent d’échapper à la banqueroute et l’un d’eux propose alors à Messi une drôle d’idée lucrative: celle de lui faire porter chaque jour le maillot d’un club argentin différent sur son temps de vacances.

Assis dans le canapé, Messi se montre alors très offusqué par cette proposition déplacée. "Tu me sembles très mal éduqué, lance-t-il. Comment peux-tu me faire une telle proposition? Tu ne me parles de ça non? Tu m’as dit que tu venais me parler au sujet des gars, d’un projet et me proposes un business. Tu te fous de moi? Qu’est-ce que je fais? Je ne fais pas ça pour le business. Je suis venu pour écouter les problèmes des gars, je ne fais pas ça pour le business."

Un autre agent se lève alors et s’approche de Messi pour arrondir les angles. Tout se termine finalement bien autour d’une coupe de champagne. "Non pas de problème, c’est toujours le meilleur avec vous mais je ne m’attendais pas à ça", lance le champion du monde/acteur.

Messi avait tourné cette scène en juin 2022 dans un immeuble à Paris, où il a vécu pendant deux ans. Il a finalement quitté le club cet été à l’issue de son contrat et dans un climat un peu conflictuel avec les supporters. L’ancienne idole du FC Barcelone s’est, depuis engagé en faveur de l’Inter Miami, où il devrait faire ses grands débuts le 21 juillet.