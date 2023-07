Major League Soccer: les maillots de l’Inter Miami en rupture de stock après l’arrivée de Messi

Les débuts de Lionel Messi avec l’Inter Miami suscitent un énorme engouement aux États-Unis. Alors que l’attaquant argentin se montre déjà décisif sur le terrain, les maillots de la franchise floridienne, conçus par Adidas, s’arrachent dans le monde entier. Au point de créer une pénurie.

Lionel Messi déchaîne les passions outre-Atlantique. Depuis sa signature à l’Inter Miami, il y a une dizaine de jours, l’attaquant argentin suscite un énorme engouement aux États-Unis. Et sa nouvelle tunique, la troisième de sa carrière en club (après le Barça et le PSG), s’arrache aux quatre coins du monde. A tel point que la plupart des maillots de l’Inter Miami floqués du n°10, conçus par Adidas, sont désormais en rupture de stock. Sur le site d’Adidas France, seul le maillot extérieur de l’Inter Miami (noir) sans flocage était encore disponible à la vente ce mercredi matin.

Impossible de se procurer rapidement le maillot domicile (rose) ni aucune tunique avec le nom du septuple Ballon d’or. La majorité de ces maillots sont aujourd’hui proposés en pré-commande et leur livraison pourrait prendre plusieurs mois. Selon Marca, Adidas rencontre des difficultés à répondre à la demande planétaire. Il faut dire que, selon Fox Sports, l’Inter Miami a multiplié ses ventes de maillots par vingt-cinq depuis l’annonce du recrutement de la Pulga.

Des débuts spectaculaire sur le terrain

Présenté comme une rock-star au Drive Pink Stadium devant une foule en délire et un parterre de célébrités, Lionel Messi, promu capitaine, a réussi des débuts tonitruants sur le terrain. Dès sa première apparition, le champion du monde 2022 a inscrit le but de la victoire d’un superbe coup-franc dans le temps additionnel face aux Mexicains de Cruz Azul, samedi en Leagues Cup (1-2). Et il a enchaîné ce mercredi avec une première titularisation ponctuée d’un doublé et d’une passe décisive face à Atlanta United (4-0).

"Il s'est libéré d'un poids énorme avec la sélection argentine. Cela se voit dans tout, dans sa vie quotidienne, dans ses déclarations, dans sa façon d'aborder les matches. Leo est libéré et nous pouvons nous attendre à d'autres performances de ce type", s'est réjoui son compatriote et entraîneur Tata Martino.