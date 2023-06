Inter Miami: pourquoi il va falloir attendre pour voir Messi débuter en MLS

Lionel Messi a annoncé mercredi son intention de rejoindre la franchise de l'Inter Miami pendant le mercato estival. Même en signant rapidement aux Etats-Unis, la star argentine ne devrait pas débuter avec sa nouvelle équipe avant plusieurs semaines.

Tout juste sacré champion de France pour la deuxième saison consécutive, Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Après plusieurs mois de discussions avec ses courtisans, notamment le Barça et les Saoudiens de Al-Hilal, l'attaquant argentin a annoncé jeudi qu'il allait rejoindre l'Inter Miami aux Etats-Unis.

Toujours lié au PSG jusqu'à la fin du mois de juin, Lionel Messi ne devrait donc pas immédiatement débuter avec sa nouvelle équipe. Et pas uniquement à cause de son contrat en Ligue 1 ou en raison des détails à finaliser avant de signer avec Miami.

Messi pas qualifié avant juillet

Certes la saison de MLS est actuellement en cours, la franchise floridienne occupant la dernière place de la Conférence Est après 16 rencontres, mais Lionel Messi ne peut pas encore figurer sur la feuille de match de l'Inter Miami.

Comme le précise la Ligue américaine dans son règlement pour la saison 2023, la seconde période de transferts et d'inscription des joueurs débutera le 5 juillet. D'ici-là, 'La Pulga' ne peut donc pas officiellement débuter dans le championnat nord-américain et raterait ainsi au minimum quatre journées de MLS.

Un premier match contre une équipe mexicaine?

Techniquement, le septuple lauréat du Ballon d'or sera donc disponible à partir du 5 juillet, au lendemain du match entre l'Inter Miami et Columbus Crew en Floride. Selon la presse américaine et notamment The Athletic, le joueur qui fêtera ses 36 ans à la fin du mois de juin sera autorisé à prendre plusieurs semaines de vacances pour récupérer après une saison 2022-2023 éprouvante où il a déjà disputé 53 rencontres avec le PSG et l'Argentine avant la fenêtre internationale de juin.

Lionel Messi pourrait donc encore rater deux matchs supplémentaires en MLS, deux déplacements contre DC United et St Louis City avant l'interruption du championnat pour jouer la Leagues Cup. C'est donc dans cette nouvelle compétition où des équipes américaines et mexicaines s'affrontent, sauf grosse surprise, que la star devrait jouer ses premières minutes avec l'Inter Miami.

La franchise de David Beckham recevra les Mexicains de Cruz Azul le 21 juillet puis défiera Atlanta, toujours à domicile, le 25 juillet. Deux affiches durant lesquels Lionel Messi pourrait donc bien étrenner sa nouvelle tunique. Pour ce qui est de ses débuts en MLS, l'ancien du Barça devrait attendre la deuxième partie de la saison et la réception de Charlotte le 20 août. Les prix des billets pour les matchs de l'Inter Miami, eux, s'envolent déjà...même si Messi n'est pas certain de jouer.