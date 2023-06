PSG: comment Neymar a appris la signature de Messi à l'Inter Miami

Dans un entretien accordé à NBA Brasil sur son amour du basket américain, Neymar a évoqué le départ de Lionel Messi à l'Inter Miami. Le Brésilien du PSG dit avoir été mis au courant avant la grande annonce de l'Argentin.

Neymar a révélé qu'il "savait déjà" que son "ami" Lionel Messi allait quitter le PSG pour signer à l'Inter Miami avant que ce dernier ne l'annonce aux médias mercredi. "Ney" a tenu ces propos lors d'un entretien diffusé vendredi par la chaîne Youtube de NBA Brasil, la filiale brésilienne de la ligue américaine de basket.

"Je le savais déjà!", s'est exclamé en riant le Brésilien, en réponse à une question sur sa réaction à l'annonce du départ de son désormais ex-coéquipier argentin vers la Floride. L'attaquant parisien a accordé cet entretien depuis Miami, où il a profité de ses vacances pour assister mercredi à un des matchs de la finale entre le Heat et les Denver Nuggets.

"Je lui ai dit qu'il serait heureux à Miami"

"Je savais qu'il viendrait ici, on en avait déjà parlé. Je lui ai dit qu'il serait heureux à Miami", a expliqué Neymar, qui a joué avec le septuple Ballon d'Or au FC Barcelone (2013-2017) puis au PSG (2021-2023). "Je suis très content pour lui, et en même temps un peu triste parce qu'il est parti" du club parisien, a ajouté la star brésilienne, dont l'avenir est incertain après une nouvelle saison gâchée par les blessures.

Neymar a également assuré que Messi allait aider la MLS, la ligue de football nord-américaine, à atteindre un nouveau cap: "Ce sera une ligue beaucoup plus populaire, avec beaucoup plus d'audience, et tout le monde devrait en profiter".

L'Argentin de 35 ans, sacré champion du monde en décembre au Qatar, a choisi de partir pour Miami au crépuscule de son immense carrière, plutôt que de retourner dans son club de coeur, le Barça, ou de rejoindre son grand rival Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite pour une somme mirobolante.