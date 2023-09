MLS: quand le garde du corps personnel de Messi entre sur le terrain pour intercepter un de ses fans

Un supporter vêtu d'un maillot du Barça pensait avoir réussi son coup, c'était sans compter sur l'intervention d'un ancien militaire des forces spéciales, qui ne lâche pas l'Argentin d'une semelle depuis son arrivée aux États-Unis.

Devant un parterre de stars hollywoodiennes (Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Will Ferrel…) et de célébrités en tous genres (le prince Harry et Meghan Markle, Selena Gomez, LeBron James…), Lionel Messi a offert deux passes décisives pour conduire l’Inter Miami à la victoire contre le Los Angeles FC de Giorgio Chiellini, au terme de sa prestation la plus aboutie depuis l’arrivée dans ses rangs du champion du monde argentin, estime la presse américaine.

La Messimania bat son plein

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone attire les foules et déchaîne les passions partout où il se produit avec sa nouvelle équipe. La Californie n’a pas échappé à l’hystérie déclenchée par le septuple Ballon d’or la nuit dernière.

Un supporter a ainsi réussi à déjouer la vigilance du service de sécurité du stade et à pénétrer sur la pelouse pour approcher au plus près de la star. Sa joie fut néanmoins de courte durée, puisque son intrusion a provoqué la réaction immédiate du garde du corps personnel de Lionel Messi, Yassine Chueko, que l’on dit être un ancien membre des Navy Seals (corps d’élite de la marine américaine), choisi personnellement par David Beckham pour veiller sur Lionel Messi, selon certaines indiscrétions.

Un adepte du MMA

Le garde du corps en question a couru à grandes enjambées pour rattraper le supporter vêtu d’un maillot du Barça et l’éloigner de la star. Comme à son habitude, Yassine Chueko se trouvait au bord du terrain, prêt à intervenir en cas de besoin.

Cela fait déjà plusieurs semaines que celui-ci suit Lionel Messi de très près à chacune des apparitions publiques du footballeur argentin, veillant sur son intégrité physique. A la descente du bus pour l’escorter jusqu’au stade, ou lorsque le joueur fend la foule pour signer des autographes, Yassine Chueko est toujours aux côtés de Messi pour le protéger, s'assurant que les fans ne l’approchent pas de trop près. Cela s’est encore vérifié la nuit dernière sur le terrain.

Le garde du corps a également pris l’habitude de se montrer sur la pelouse à la fin des rencontres pour conduire le joueur en sécurité dans le tunnel conduisant au vestiaire. Ce qu’il a encore fait à Los Angeles quand une bouteille est venue s’écraser à quelques centimètres du visage de Lionel Messi. Adepte des sports de combat et notamment de MMA, Yassine Chueko publie régulièrement ses prouesses à la salle et sur le ring sur son compte Instagram, suivi par de très nombreux footballeurs, dont Lionel Messi, forcément.