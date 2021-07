MLS: un joueur de l’Impact Montréal transféré pour avoir refusé de se faire vacciner

Le club canadien de l'Impact Montréal a transféré son attaquant Erik Hurtado au motif que celui-ci refusait de se faire vacciner contre le coronavirus. Le joueur de 30 ans reste en MLS mais portera les couleurs du Columbus Crew.

Quand le vaccin contre le Covid s’invite dans le mercato… Alors que la crise sanitaire a considérablement impacté les finances des clubs professionnels, voilà que la vague de vaccination a aussi des conséquences sur le marché des transferts. C’est en tout le cas en MLS.

L’Impact Montréal a reconnu s’être séparé de son attaquant Erik Hurtado parce que celui-ci refusait de se faire vacciner contre le Covid-19. Agé de 30 ans, l’attaquant américain qui avait rejoint l’ancienne équipe de Thierry Henry le 16 février, s’est engagé en faveur du Columbus Crew.

"Sa situation était problématique"

"Il y avait de l’intérêt pour Erik au cours des dernières semaines, et même si nous étions satisfaits de son travail avec le Club, nous avons écouté les offres, a expliqué Olivier Renard, le directeur sportif du club canadien dans un communiqué. N’étant pas vacciné contre la Covid-19, sa situation était problématique et nous avons commencé à considérer une transaction lorsque nous avons obtenu les certitudes que nous pourrions être de retour à Montréal. Avant de procéder, Erik nous a confirmé qu’il n’était pas confortable de recevoir le vaccin, alors nous avons conclu cet échange qu’on considère très satisfaisant." Dans la transaction, le CF Montréal va gagner 200.000 $, soit un peu plus de 168.000 euros. Erik Hurtado qui était arrivé libre aura disputé sept matchs avec l’Impact.