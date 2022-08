Man. United - Varane: "Casemiro peut nous apporter de la stabilité"

A l'issue de la victoire de Manchester United face à Liverpool (2-1), Raphaël Varane s'est arrêté au micro de SkySports pour intervenir dans l'émission Monday Night Football. Il a notamment évoqué le rôle qu'il a joué dans le transfert de Casemiro, et ce que le Brésilien peut apporter au club.

Le ciel s'éclaircit pour Manchester United. Après un début de crise et aucun point pris sur les deux premiers matchs de Premier League, la situation était plus que tendue entre le club et les supporters, à quelques heures de la réception de Liverpool. Les fans des Reds Devils ont même manifesté devant l'hôtel où devaient se rejoindre les joueurs, perturbant quelque peu l'approche du match. A l'issue de la très bienvenue victoire face à Liverpool ce lundi soir (2-1), Raphaël Varane s'est arrêté au micro de Sky Sports pour intervenir dans l'émission Monday Night Football.

Interrogé sur l'arrivée de Casemiro, il a avoué avoir joué un rôle mineur dans son transfert: "Il n'avait pas besoin de moi pour le convaincre de venir ici, mais évidemment j'ai parlé avec lui. Il a beaucoup de qualités. Il est très fort et je pense que pour l'équipe il peut apporter de la stabilité, un bon équilibre entre l'attaque et la défense et une mentalité de gagnant. Il a un fort caractère sur le terrain." Absent ce lundi sur la pelouse d'Old Trafford, la légende du Real devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs samedi sur la pelouse de Southampton (13h30).

Une victoire qui donne de l'air

Lanterne rouge au coup d'envoi, les Reds Devils ont grimpé à la 14e place avec leur succès face à des Reds qu'ils ont dépassé au classement (16es avec seulement deux points). De quoi donner un premier élan avant l'intégration de Casemiro dans l'effectif, et espérer vérifier la prophétie de Varane sur la stabilité qu'apportera le Brésilien.