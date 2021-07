Manchester City: un nouveau maillot domicile en référence à l’histoire du club

Manchester City, champion d’Angleterre en titre, a présenté son nouveau maillot domicile pour la saison 2021-2022 qui fait référence au titre remporté par le club en 2012 lors de la dernière journée de championnat.

Les Citizens porteront un nouveau maillot lors des matchs à domicile, à l’Etihad Stadium. Une nouvelle tunique qui respecte les couleurs traditionnelles à savoir le bleu ciel et le blanc. Dans le col on retrouve l’inscription 93:20 faisant référence à la minute où le club a remporté son premier titre de champion d’Angleterre lors de la saison 2011-2012.

"Un but capital qui a assuré le premier titre de Premier League du club, marquant l'apogée de la saison la plus remarquable du championnat et le début d'une nouvelle ère. Depuis ce moment historique, City a remporté le titre de Premier League à cinq reprises au cours des dix dernières saisons", explique le club sur son site internet.

Un moment de légende pour le club

Ce but de Kun Agüero dans les dernières secondes du match contre Queen's Park Rangers avait offert le titre à City au terme de l’ultime journée de championnat. L’Argentin, meilleur buteur de l’histoire du club, a rejoint le FC Barcelone, cet été, libre puisqu’il n’a pas prolongé avec le champion d’Angleterre.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez la Premier League en direct

"Etre témoin de ce moment est quelque chose que je n'oublierai jamais, explique Micah Richards sur les médias du club. Lorsque le but est entré, nous savions que nous venions de voir quelque chose de grand, quelque chose de spécial. Le championnat était en jeu, et le fait de l'avoir remporté à la dernière minute, de cette façon, je pense que cela ne se reproduira jamais. Le nouveau kit est un hommage parfait à l'un des plus grands moments de l'histoire de City." Les hommes de Pep Guardiola débuteront la saison par un choc sur la pelouse de Tottenham le 15 août prochain.