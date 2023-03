Argentine: quand Messi sermonne un ramasseur de balle

Un ramasseur de balle argentin s’est amusé de s’être fait un peu sermonner par Lionel Messi lors du match amical entre l’Argentine et le Curaçao (7-0), mardi.

Lionel Messi (35 ans) a retrouvé le sourire pendant la trêve internationale au cœur d’un contexte plus morose avec le PSG. Le capitaine argentin a retrouvé ses équipiers, avec qui il a fêté le titre de champion du monde lors des deux matchs amicaux face au Panama (2-0) à Buenos Aires, puis contre le Curaçao (7-0) à Santiago del Estero (dans l’est du pays). Mais l’attaquant n’avait pas seulement la tête à communier avec les spectateurs qu’il a gratifié de belles performances.

"Ce n'est pas top qu’il ait râlé sur moi, mais... Messi m'a parlé"

Une anecdote illustre l’implication de La Pulga sur le terrain. Le média argentin TyC Sports a isolé une scène montrant le septuple Ballon d’or pointant du doigt un ramasseur de balle face au Curaçao. Il l’a interpellé de la voix mais aussi à l’aide de gestes très clairs lui demandant de rapidement remettre le ballon au gardien, qui prenait son temps pour aller le chercher.

Messi s’est de nouveau adressé à son interlocuteur quelques instants plus tard en levant le pouce en sa direction. Le média argentin a retrouvé le ramasseur de balle après le coup de sifflet final.

"Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, le ballon était à l'intérieur (du terrain, ndlr), a confié ce dernier. Plus tard, il m'a dit que tout allait bien, mais il m'a quand même un peu crié dessus. Ce n'est pas top qu’il ait râlé sur moi, mais... Messi m'a parlé." Le jeune homme a d'ailleurs profité de son passage à la télévision pour demander le maillot de l'ancienne idole du Barça.

Messi a profité de la faible opposition pour inscrire un triplé et dépasser la barre mythique des 100 buts (il en est à 102) en sélection. Quelques jours plus tôt, il avait inscrit un superbe coup franc qui lui avait permis d’atteindre celle des 800 réalisations en carrière. Le septuple Ballon d’or a affiché un large et constant sourire lors de ce séjour au pays.

"Quelle belle façon de clôturer ce rassemblement, a écrit Messi sur son compte Instagram. Impressionnant aujourd'hui toutes les personnes à Santiago del Estero. Espérons que nous pourrons continuer à partager de nombreux moments comme ceux-ci ensemble et que cette folie ne s’arrête jamais!" Il a désormais rendez-vous avec le PSG pour l’affiche face à Lyon, dimanche (20h45, 29e journée de Ligue 1).