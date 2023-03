Argentine: "que cette folie ne s’arrête jamais", lance Messi sur un nuage

L’Argentine a très bien fêté son sacre mondial lors du rassemblement de mars ponctué, mardi, par une large victoire face au Curaçao (7-0). Auteur d’un triplé, Lionel Messi a confié son immense bonheur.

Une parenthèse enchantée pour Lionel Messi (35 ans). La star argentine a profité du rassemblement du mois de mars avec l’Argentine pour retrouver un large sourire et un bonheur infini, qui tranche avec un contexte plus maussade avec le PSG. Le septuple Ballon d’or a témoigné de son immense joie d’avoir retrouvé ses coéquipiers et son peuple, devant lequel l’Albiceleste a fêté son titre mondial los de deux matchs amicaux face au Panama (2-0), puis contre le Curaçao (7-0), mardi.

"Quelle belle façon de clôturer ce rassemblement, a écrit Messi sur son compte Instagram. Impressionnant aujourd'hui toutes les personnes à Santiago del Estero (dans l’est du pays, où s’est joué le match face au Curaçao, ndlr). Espérons que nous pourrons continuer à partager de nombreux moments comme ceux-ci ensemble et que cette folie ne s’arrête jamais!"

"Je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il pense", confie son sélectionneur

Messi et ses partenaires ont d’abord reçu un accueil endiablé dans le stade Monumental, jeudi face au Panama. Ils ont posé avec leurs trophées, pris le micro pour chanter le public, ont chambré la France et le Brésil. Les héros ont aussi profité de cette trêve internationale pour esquisser quelques pas de danse en discothèque avant de partager leur allégresse dans l’est du pays, mardi face au Curaçao. Un match lors duquel Messi a inscrit un triplé pour dépasser le cap mythique des 100 buts en sélection (il en est à 102 désormais).

L’Argentin n’est toujours pas décidé à raccrocher en sélection et pourrait poursuivre jusqu’à la prochaine Copa America en 2024. "Je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il pense, a déclaré Lionel Scaloni, son sélectionneur, mardi. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Ce que je veux, c'est qu'il joue, qu'il soit sur un terrain, pour être heureux. J'aimerais qu'il continue à jouer."