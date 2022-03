Norvège: Haaland blessé après son doublé

Erling Haaland (21 ans), attaquant de Dortmund, a été remplacé dès la mi-temps du match amical face à l’Arménie (9-0), mardi. Son sélectionneur a voulu se montrer rassurant avec sa star, critiquée pour son mutisme.

Muet en club depuis fin janvier, Erling Haaland (21 ans) a profité de la trêve internationale pour retrouver son sens du but. Il a marqué face à la Slovaquie (2-0) vendredi avant d’inscrire un doublé et de délivrer une passe décisive lors de la correction infligée par le Norvège à l’Arménie (9-0), mardi en match amical. Mais le joueur du Borussia Dortmund n’a participé qu’à la moitié de la rencontre. Objet d’un traitement musclé, il a été remplacé dès la mi-temps après avoir reçu un coup après sa seconde réalisation, celle du 5-0.

Le sélectionneur Stale Solbakken a voulu se montrer rassurant sur l’état de sa star. "Il y avait de la déception dans ses yeux quand je lui ai dit qu’il ne jouerait pas en seconde période, donc ce n'est probablement pas si grave que ça, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. C'était ma décision."

Avant cela, le technicien avait loué la nouvelle démonstration de force de joueur après ses 14e et 15e buts en équipe nationale, qui le situent déjà mi-chemin du record de Jorge Juve (33 réalisations). "Nous avons vu un spectacle de puissance à un niveau qui n'a jamais été montré auparavant sur le sol norvégien, confie-t-il. Ce sont des explosions, il a ce flair. Vous vous frottez un peu les yeux parfois. Erling a un corps spécial et un style de course un peu spécial. D'abord et avant tout, il a un énorme package physique. Il a aussi une bonne compréhension. Il est né avec certain instinct et un don, et il en fait bon usage."

Le sélectionneur confie en savoir plus que les journalistes sur l'avenir de Haaland

Le comportement d’Haaland pendant cette trêve a été critiqué en raison de son mutisme face à la presse, mais aussi pour avoir rejoint et quitté le rassemblement à bord d’un jet privé. Le joueur de 21 ans a ainsi évité de répondre à des questions sur son avenir, sujet brûlant l’été prochain. Son sélectionneur l’a fait pour lui.

"J'en sais probablement un peu plus que vous, a déclaré Solbakken. Mais je n'ai pas du tout été impliqué dans des trucs de conseil. Bien sûr, nous discutons ensemble. Nous en avons aussi un peu parlé. Mais ce n'est pas moi qui prends cette décision."