Mercato: Laporta calme le jeu sur les dossiers Mbappé et Haaland

Dans une interview pour la RAC1, Joan Laporta a mis les choses au clair concernant les rumeurs sur les éventuels transferts au Barça de Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Joan Laporta calme le jeu. Interrogé par la radio catalane RAC1 sur les rumeurs concernant Kylian Mbappé et Erling Haaland, le président du Barça pense avant tout à l'aspect financier des opérations. "La plupart des joueurs qui veulent venir à Barcelone, ils aiment le club, l'équipe, notre philosophie, notre façon de travailler, d'interpréter le football. Et c'est bien, nous le constatons dans de nombreux cas et au quotidien. Ils devront s'adapter aux niveaux des salaires de Barcelone et à une structure économique définie qui maintient la durabilité et l'équilibre du club. [...] Je veux qu'il soit bien compris que nous mettons l'équipe au-dessus de tout, une équipe qui se renforce dans chaque domaine et ce que nous ne voulons pas faire, c'est promouvoir des joueurs ou chercher des joueurs qui sont plus que l'équipe", a souligné Joan Laporta.

Messi, c'est non

Le président catalan a également évoqué le sujet brûlant d'un possible retour de Lionel Messi dans son club de toujours. "Pour le moment, il n'y a pas de communication fluide et je ne lui parle pas. Il n'y a pas de contact personnel. Il est à Paris mais je me souviens de lui avec affection. S'il est triste? Je sais ce qui se dit mais je ne parle pas avec lui. J'entends des commentaires de gens proches de moi, il a une belle famille et je me sentais presque plus mal pour la famille que pour lui (au moment de son départ, ndlr). Je n'ai reçu aucun message de Leo ou de ceux qui l'entourent pour revenir. La vérité est que pour le moment nous ne l'envisageons pas. "

Joan Laporta avait contribué au départ du septuple Ballon d'or pour la capitale en mettant fin aux négociations pour une prolongation. De son côté, la Pulga connaît une première année contrastée à Paris, où il a récemment été sifflé par le Parc des Princes lors de la réception de Bordeaux, quelques jours après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid.