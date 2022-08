PSG: "Neymar et Mbappé ne sont pas obligés d’être les meilleurs amis du monde pour jouer ensemble", estime Bodmer

Mathieu Bodmer a réagi ce lundi aux tensions apparues entre Neymar et Kylian Mbappé lors de la victoire du PSG contre Montpellier en Ligue 1. Lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le consultant a rappelé qu’il avait vu des équipes briller malgré des brouilles entre certains joueurs.

Trois victoires, quatorze buts marqués et seulement deux encaissés. Sur le plan comptable, le bilan du PSG de Christophe Galtier approche la perfection en ce début de saison. Mais le succès contre Montpellier (5-2) lors de la deuxième journée de Ligue 1 a mis en lumière des tensions entre Kylian Mbappé et Neymar. Si l’entraîneur parisien et Luis Campos ont rapidement organisé une réunion pour régler cette histoire, la brouille entre les deux stars pourrait laisser des traces. Membre de la Dream Team RMC Sport, Mathieu Bodmer n’a pas semblé trop inquiet.

"Je ne suis pas sûr qu’ils vont s’entendre mais moi cela ne me pose pas de souci. J’ai joué dans certains clubs où des mecs ne se disaient pas bonjour de toute l’année, a raconté l’ancien milieu passé par Lille, Lyon et le PSG dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Mais tant qu’il y avait un objectif commun et que l’on rentrait sur le terrain avec la volonté de mouiller le maillot et de gagner les matchs, cela ne pose pas de problème."

"Peut-être pas à la hauteur de ce que l’on attendait"

Au-delà de l’échange entre Kylian Mbappé et Neymar autour d’un penalty, Mathieu Bodmer a tenu à rappeler que ce n’était que le premier match du trio de stars parisiennes cette saison. Même en-dessous des attentes, ce n’est pas le moment de taper sur le Paris Saint-Germain selon lui.

"La solution je l’ai, c’est de faire tirer les penalties à Lionel Messi. Après, là, ce sont des discussions en interne. C’est bien que le club l’ait réglé rapidement. Cela évite de trop polémiquer. Tout ce qui touche le PSG de près ou de loin, on en parle énormément, a encore estimé le consultant de RMC Sport. Tout le monde attendait le retour de Kylian Mbappé parce que l’on avait vu Neymar et Lionel Messi être bons lors du Trophée des champions et pour la première journée de Ligue 1."

Et Mathieu Bodmer d’ajouter: "C’était le premier match des trois ensemble. Ce n’était peut-être pas à la hauteur de ce que l’on attendait. Il y a eu deux ou trois comportements de Kylian Mbappé pour diverses raisons. Après tout le monde tombe sur le PSG dès la deuxième journée."

Les tensions n’empêchent pas de briller… et de gagner

Mathieu Bodmer a aussi tenu à rappeler que tous les grands joueurs ont de l’ego. Même lorsqu’ils ne parviennent pas à s’entendre en-dehors du terrain, ils peuvent avoir envie de gagner une fois le match commencé.

"J’ai même joué dans un vestiaire où des gens ne disaient pas bonjour au coach. Cela va encore plus loin. Et pourtant on a été champion, c’était le dernier titre d’un club il y a quelques années, a enchaîné l’actuel directeur sportif du Havre en L2. Cela a été une année très compliquée à gérer dans le vestiaire. Mais finalement on a eu de très bons résultats sur le terrain. Dès que l’on mettait le maillot pour rentrer sur la pelouse, tout le monde allait dans le même sens. Quand c’était fini, chacun faisait sa vie. Certains ne se disaient pas bonjour, il y a des gens qui se disputaient, il y a eu de la bagarre, il y a eu plein de choses. On pourrait écrire un livre sur cette saison mais en fin de compte cela reste une grande saison."

Bodmer satisfait de voir Campos s’affirmer

Les discussions mouvementées peuvent exister dans un vestiaire entre athlètes de haut-niveau. Mais pour Mathieu Bodmer, le plus important reste la manière dont ces accrocs sont gérés par le club. L’ancien milieu s’attend à voir Luis Campos et Christophe Galtier montrer leur gestion du quotidien grâce à cette non-affaire entre Neymar et Kylian Mbappé.

"Quand tu es dans un vestiaire avec autant d’ego, c’est toujours compliqué. Maintenant c’est aussi aux joueurs cadres de dire 'on va tous dans le même sens, là tu as raté et tu as eu un problème donc maintenant c’est lui qui tire'. Cela doit être réglé aussi par le staff, a poursuivi l’ancien joueur champion avec Lyon et le PSG durant sa carrière. C’est là que l’on voit l’importance de Luis Campos. C’est pour cela qu’il est venu au club afin de régler ces petites histoires rapidement. Et pour l’instant je trouve que c’est plutôt bien géré."

Le consultant en appelle aussi aux cadres de l’équipe: "C’est l’importance aussi de Sergio Ramos. Je pense qu’il est écouté dans le vestiaire de par son passé et son charisme. Cela doit aussi être le cas de Marquinhos ou de Marco Verratti qui sont là depuis longtemps."

Bodmer croit à un problème "depuis très longtemps" entre Neymar et Mbappé

Le match entre PSG et Montpellier et la mésentente entre la star auriverde et le champion du monde tricolore devraient rapidement être oublié. Selon Mathieu Bodmer, le problème entre les deux leaders offensifs parisiens est plus profond.

"Je ne pense pas que cela soit que le penalty mais c’est depuis très longtemps. Je pense qu’il y a un problème d’ego entre eux, a lâché l’ex-milieu francilien sur RMC. Ils ont fait semblant à un moment donné avec les prolongations, les départs ou non, etc. Maintenant il faut le gérer et il faut qu’ils arrivent à vivre comme cela."

Avant de conclure: "Encore une fois, ils ne sont pas obligés d’être les meilleurs amis du monde pour jouer ensemble, se faire des passes et marquer des buts. Ça, ils sont capables de le faire parce qu’ils restent de très grands joueurs. Je ne suis pas sûr qu’ils aillent manger ensemble tous les jours mais c’est un problème différent. Quand ils sont sur le terrain il faut qu’ils avancent dans le même sens."