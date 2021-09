Mercato: après un an sans club, Subasic rebondit en Croatie

À 36 ans, Danijel Subasic a trouvé un nouveau club, après avoir quitté l'AS Monaco à l'été 2020. Le gardien croate s'est engagé avec son ancienne équipe, le Hajduk Split.

Il était sans club depuis plus d’un an, mais a enfin trouvé un endroit où rebondir. À bientôt 37 ans, Danijel Subasic s’est engagé avec un nouveau club: le Hajduk Split, où il a déjà évolué entre 2008 et 2012. L’ancien gardien de Monaco était sans club depuis sa fin de contrat à l’ASM, en juin 2020.

Neuf ans après, Subasic va retrouver le club qui l’a révélé sur la scène européenne. Formé à Zadar, le portier avait fait ses débuts en Coupe de l’UEFA avec Split en 2008, l’année où il a rejoint le club comme titulaire. Son histoire avec le club, malgré trois places de vice-champion de Croatie, s’était terminée sur une fausse note : il avait été écarté du groupe professionnel à la mi-saison en 2012, parce qu’il ne parvenait pas à trouver un accord pour prolonger son contrat.

Il bénéficie de la blessure de Posavec

Il avait finalement rebondi à Monaco, alors en Ligue 2. Sur le Rocher, Subasic a tout connu: le retour en Ligue 1, en 2013, puis la demi-finale de Ligue des Champions et le titre de champion de France en 2017. Dans le même temps, il avait atteint la finale de la Coupe du monde avec la Croatie, en 2018, perdue face à la France, avant de prendre sa retraite internationale.

Sans club depuis plus d’un an, Subasic bénéficie de la blessure du gardien titulaire de Split, Josip Posavec, qui devrait être absent des terrains pour trois mois. "Avec Danijel, nous avons un gardien expérimenté, notre ancien joueur et capitaine, qui sera un modèle pour nos jeunes joueurs, mais aussi un grand soutien pour les plus expérimentés", a détaillé le directeur sportif du club, Mindaugas Nikoličius.