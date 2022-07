Mercato: quatre clubs discutent pour Alassane Pléa, l'OM et Nice ont de la concurrence en Angleterre

En fin de contrat dans un an au Borussia Mönchengladbach, Alassane Pléa ne souhaite pas prolonger son contrat et a refusé les offres du club allemand. L'attaquant a deux pistes en Ligue 1 selon les informations de L'Equipe, que RMC Sport confirme.

L'attaquant de 29 ans du Borussia Mönchengladbach, Alassane Pléa, a des envies d'ailleurs et estime avoir fait le tour en Bundesliga. Avec un total de 47 buts marqués en 143 matchs, l'ancien attaquant de l'OGC Nice affiche un bilan plus que positif et s'est pleinement épanoui en Bundesliga.

Mais après quatre ans au même endroit, il semblerait que l'attaquantcherche un autre projet. Selon les informations de L'Equipe, que RMC Sport confirme, Pléa est suivi de près par l'OM et par Nice (son ancien club). Deux clubs anglais, dont Nottingham Forest, sont sur les rangs également.

Des retrouvailles avec Lucien Favre?

Et si Alassane Pléa suivait son ancien coach Lucien Favre à la trace? Parti en même temps que lui, à l'été 2018, il pourrait le retrouver du côté du Gym:ce serait en tous cas le souhait de l'entraîneur suisse. Les Aiglons ne sont pas les seuls sur le dossier et doivent faire face à la concurrence de l'OM, qui cherche encorer à renforcer son secteur offensif, et aussi des écuries de Première League, qui ont sans doute davantage d'arguments financiers. Acheté 25 millions en 2018, l'attaquant français pourrait être disponible pour moins de 10M d'euros.

Appelé avec l'équipe de France en octobre 2019, le natif de Lille rêve peut-être encore du Mondial au Qatar avec les Bleus. Dans cette optique il pourrait jouer la carte de la sécurité et privilégier un retour en France.