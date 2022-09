"Messi, c'est comme Federer", selon Scaloni

Lionel Scaloni, sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine de football, a comparé la future retraite sportive de Lionel Messi à celle de Roger Federer.

Comment le monde du sport réagira-t-il à l'annonce de la fin de carrière de Lionel Messi? Pour Lionel Scaloni, ce sera comparable à la retraite toute récente de Roger Federer. En faisant l'éloge de la star du Paris Saint-Germain, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine a dressé un parallèle avec l'illustre tennisman suisse.

"Je crois qu'il faut en profiter. C'est comme Federer. Il a pris sa retraite et que s'est-il passé ? Tout le monde était ému et se disait: "Il n'est plus là, il ne va plus jouer". Combien d'entre nous auraient aimé voir Federer jouer au tennis? C'était merveilleux de le voir jouer", a déclaré en conférence de presse le technicien argentin, après la 100e victoire internationale de la "Pulga" contre la Jamaïque (3-0).

"Si j'étais un supporter, j'achèterais son maillot"

"La même chose se passera avec [Messi]. Alors profitons-en, quel que soit le pays. C'est fantastique de le voir. J'ai la possibilité de l'entraîner, mais si j'étais un supporter, je paierais un billet pour le voir et j'achèterais son maillot. La seule chose qu'il reste à faire, c'est de profiter. Je ne sais pas si une telle expérience se reproduira un jour", a conclu Scaloni.

Lionel Messi, 35 ans, compte 90 buts en 164 sélections avec l'Argentine. Il est devenu le cinquième joueur de l'histoire à atteindre 100 victoires avec son équipe natioanle, rejoignant dans ce club fermé les Espagnols Sergio Ramos (131 victoires en 180 matches) et Iker Casillas (121 en 167), le Portugais Cristiano Ronaldo (112 en 189) et le Mexicain Andres Guardado (101 en 177).