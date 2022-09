Tennis: "Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi", Federer rend hommage à Nadal

Dans un entretien accordé au New York Times, Roger Federer est revenu sur la présence de Rafael Nadal à la Laver Cup, pour l'accompagner lors de son dernier match professionnel. "Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi", a indiqué le Suisse.

Roger Federer souhaitait être accompagné de Rafael Nadal pour ses adieux au tennis professionnel, à la Laver Cup. Mais il fallait gérer avec les problèmes familiaux de l'Espagnol, dont la femme vit une grossesse compliquée. "Je l'ai appelé après l'US Open, juste pour l'informer de ma retraite", retrace le Suisse dans un entretien accordé au New York Times.

Au téléphone, Federer prévient alors Nadal qu'il a environ 50% de chances d'être en mesure de disputer le double. "Je lui ai dit : 'Je te tiens au courant. Tu me dis comment vont les choses à la maison. Et on se reparle.'" Mais l'Espagnol, immédiatement, rassure son ami. "Je vais faire tout ce que je peux pour être là avec toi", lui assure-t-il.

Un "merci secret"

"Cela montre encore une fois combien on compte l'un pour l'autre et combien on se respecte, reconnaît Federer. Je crois que ça s'est terminé encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Rafa a fait un effort incroyable et bien sûr, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi à Londres."

Le Suisse a aussi évoqué l'après-match, où il a été photographié en larmes, main dans la main avec Nadal. "Je l'ai juste touché, et je suppose que c'était peut-être un merci secret. (...) J'espère les avoir (les photos) parce qu'elles signifient beaucoup pour moi." L'émotion ne s'est toutefois pas arrêtée à Federer et Nadal, sur le bord du court. "Je pense que tous les gars, Andy (Murray), Novak (Djokovic) et Rafa, ont vu leur carrière défiler devant leurs yeux, dit "Rodgeur", sachant que nous sommes tous en quelque sorte en sursis depuis assez longtemps déjà."