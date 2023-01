PSG: absent en Coupe de France, Messi profite de ses jours de repos à la montagne

Laissé au repos par le PSG durant le match de Coupe de France contre le pays de Cassel, Lionel Messi a profité de ce répit pour aller à la montagne avec sa famille. Plus précisément dans les Alpes. Une nouvelle pause avant d’entamer un mois de février très animé.

À l’image de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui avaient eu droit à des jours de repos après leurs parcours à la Coupe du monde, Lionel Messi a pu faire un petit break. S’il a pu célébrer l’obtention de son premier titre mondial en Argentine, l’attaquant du PSG, qui avait disputé les deux derniers matchs de Ligue 1, avait été exempté du déplacement face au Pays de Cassel en Coupe de France (victoire parisienne 7-0).

Pour l’occasion, l’Argentin est parti à la montagne avec sa famille, plus précisément dans les Alpes. Tyc Sports affirme que la famille de Cesc Fabregas (ancien coéquipier de Messi au Barça) était aussi présente. Celui qui est toujours en discussions pour prolonger son contrat avec le PSG a pu profiter d’un moment calme, avant d’aborder les prochaines échéances très importantes pour le champion en titre.

Le calme avant la tempête munichoise?

Si RMC Sport a confirmé que la décision de laisser Messi sur le côté le temps d’un match avait été prise en accord avec le staff médical et le coach Christophe Galtier, "la Pulga" risque d’avoir peu de temps libre dans les prochaines semaines. Avec la dernière défaite contre Rennes, le PSG compte seulement trois points d’avance sur son dauphin Lens.

Pour ne rien faciliter, c’est un mois de février dantesque qui attend les Parisiens. En Coupe de France, ces derniers seront opposés à Marseille. En championnat, ce sont des grosses confrontations contre Monaco, Lille et une nouvelle fois les Marseillais qui les attendent. Avec bien sûr la double confrontation en Ligue des champions face au Bayern Munich. Auteur d’un très bon Mondial et d’un bon début de saison en club avec huit réalisations et dix passes décisives en Ligue 1, Messi sera une pièce très importante pour les Parisiens.