Mesut Özil pourrait devenir "joueur professionnel de E-sport" selon son agent

Dans un entretien au Telegraph, le Dr Erkut Sogut, l'agent de Mesut Özil, assure que l'international allemand pourrait se reconvertir dans le E-sport à la fin de sa carrière.

Mesut Özil va-t-il se reconvertir dans l'univers des jeux vidéos ? Le Dr Erkut Sogut en est convaincu. Dans les colonnes du Telegraph, l'agent du milieu de Fenerbahce affirme que le joueur de 33 ans "va se lancer davantage dans l'E-sport, jouer lui-même et peut-être devenir un athlète E-sport" après la fin de sa carrière.

"Il est vraiment bon à Fortnite, pour être honnête, et je pense qu'un jour je ne serais pas surpris qu'il fasse de la compétition. Il possède une équipe (M10 E-sport) et il a des joueurs. Il a une salle de jeux en Allemagne. Il a des jeux de football, comme Fifa, et Fortnite", souligne-t-il.

Exclu par Fenerbahce

En mars dernier, Mesut Özil avait été mis à l'écart par son club, tout comme Ozan Tufan. "Nos joueurs de l'équipe première de football Mesut Özil et Ozan Tufan ont été exclus de l'équipe conformément à la décision prise", expliquait le club dans un communiqué, sans pour autant préciser la raison. Selon les médias turcs, l'ancien joueur d'Arsenal n'aurait pas apprécié d'être remplacé lors d'une rencontre contre Konyaspor.

Özil a rejoint le club stambouliote en janvier 2021 en provenance d’Arsenal, où l’aventure s’était mal terminée après huit ans passés au club. L’international allemand (92 sélections, 23 buts), qui a claqué la porte de la sélection après l’échec au Mondial 2018, n’avait disputé aucun match lors de sa dernière demi-saison à Londres.