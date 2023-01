Mort de Pelé: allure de stade, gazon synthétique,... l'impressionnant mausolée conçu pour le "Roi"

La dépouille de Pelé est arrivée mardi dans sa dernière demeure, un immense cimetière vertical à Santos, avec vue sur le stade où ont afflué plus de 230.000 fans de tout le Brésil pour se recueillir devant son cercueil qui a ensuite pris place dans un grand mausolée.

Un hommage à la hauteur de son statut: le corps de Pelé va reposer dans un mausolée spécialement conçu pour lui. Selon un responsable de la communication du cimetière, le monument, de 200 m2, rappelle un stade de football, avec son gazon synthétique et des photos du "Roi".

D'après le site internet du cimetière, les mausolées permettent "de créer des espaces décorés" par les proches et de "personnaliser la mémoire de la famille". La concession funéraire acquise par Pelé se trouve au premier étage du bâtiment, et est appelée à devenir un lieu de pèlerinage, alors que plus de 230 000 personnes ont défilé devant son cercueil lors de la veillée funèbre lundi et mardi.

Le plus haut cimetière vertical au monde

La nécropole oecumémique où ont lieu les obsèques dans l'intimité familiale est le plus haut cimetière vertical au monde, selon le Livre Guinness des records. Le cercueil, qui était resté ouvert et recouvert d'un voile de tulle, laissant seulement apparaître le visage du défunt, a été fermé à 10H00 (14H en France), après avoir été exposé durant 24 heures au centre du terrain du stade Vila Belmiro du Santos FC, où le triple champion du monde a brillé de 1956 à 1974.

Le dernier hommage du peuple brésilien au "Roi" du football s'est terminé par un émouvant cortège de quatre heures dans les rues de Santos, une cité balnéaire dotée du plus grand port d'Amérique du Sud, à 75 km de Sao Paulo. Des milliers de supporters ont fermé une haie d'honneur au passage du cortège.

Le moment le plus poignant a été le passage devant la maison de la mère de Pelé, Celeste Arantes. Âgée de cent ans mais atteinte de troubles cognitifs, elle ignore la mort de son fils. Le camion s'est arrêté quelques minutes devant cette demeure à la façade beige où un grand drapeau vert à l'effigie de Pelé avait été suspendu. Sa soeur Maria Lucia, 78 ans, est apparue au balcon, avec d'autres membres de la famille. Visiblement émue, elle a longuement salué les supporters massés devant la maison