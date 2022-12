Mort de Pelé: "Une référence hier, aujourd'hui et pour toujours", l'hommage de Cristiano Ronaldo

Les hommages se succèdent pour saluer la mémoire de Pelé, décédé jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans. Le Portugais Cristiano Ronaldo a partagé un joli message sur son compte Instagram, expliquant notamment que "sa mémoire ne sera jamais oubliée".

Le roi Pelé s'est éteint, jeudi 29 décembre, à l'âge de 82 ans après une vie consacrée à une seule passion : le football. Depuis l'annonce officielle de la disparition du Brésilien, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire d'un - voir le ? - des plus grands joueurs de son sport.

Kylian Mbappé a été l'un des premiers, sur son compte Twitter, à partager un beau message à celui qu'il considérait comme son ami, peut-être aussi, un peu, comme son modèle. L'icône de Santos avait des admirateurs partout sur la planète et le monde du sport partageait unanimement une admiration sans bornes pour un génie de son temps, trois fois vainqueur de la Coupe du monde.

> Tous les hommages suite au décès de Pelé sur RMC Sport

"Une inspiration pour tant de millions, une référence hier, aujourd'hui et pour toujours"

Le quintuple Ballon d'or portugais Cristiano Ronaldo n'a, lui non plus, pas omis de célébrer celui pour lequel il avait beaucoup d'admiration et de respect. Sur Instagram, le message touchant de CR7 laissait filtrer, en effet, toute l'émotion de l'ancien joueur de United :

"Mes sincères condoléances à tout le Brésil, et en particulier à la famille d'Edson Arantes do Nascimento. Un simple "au revoir" à l'éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur que le monde du football entier embrasse actuellement. Une inspiration pour tant de millions, une référence hier, aujourd'hui et pour toujours. L'amour que tu m'as toujours montré était réciproque à chaque moment que nous avons partagé, même à distance. Il ne sera jamais oublié et sa mémoire vivra éternellement en chacun d'entre nous, amoureux du football. Repose en paix roi Pelé."

Les deux hommes s'étaient notamment croisés lors de la remise du trophée de joueur Fifa de l'année 2008 par le Brésilien, en janvier 2009 à Zurich. Un moment qu'a tenu à immortaliser le Portugais en reprenant cette photographie dans son hommage sur le réseau social.