Brésil: Pelé, une légende, un conseiller et un modèle éternel pour Neymar

Depuis son éclosion précoce au Brésil, Neymar a souvent été comparé au roi Pelé. Formé comme lui à Santos, le n°10 du PSG a noué une relation privilégiée avec son illustre compatriote, dont il a égalé le record de buts avec la Seleçao. Le triple champion du monde, décédé ce jeudi à l’âge de 82 ans, a régulièrement conseillé son successeur désigné. Parfois sans le ménager.

Un chagrin éternel. Comme tous les Brésiliens et les amoureux du ballon rond, Neymar a appris avec une immense tristesse le décès de Pelé. Le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970) s’est éteint à l’âge de 82 ans ce jeudi dans un hôpital de Sao Paulo, après avoir été admis fin novembre pour soigner un cancer du côlon. De quoi faire couler les larmes du n°10 du PSG, dont il était très proche. Même s’ils ne portent pas le même nom de famille, Pelé s’est toujours comporté comme un deuxième père pour Neymar. Ou plutôt comme un grand-père. L’ancien buteur légendaire s’est reconnu très tôt dans les pieds du petit magicien, de cinquante-deux ans son cadet.

Pelé est né à Três Coraçoes, dans l’état du Minas Gerais, à 350km de Mogi das Cruzes (près de Sao Paulo), où Neymar a vu le jour. Au sud-est du Brésil. Mais ils ont tous les deux ont été formés à Santos. Edson Arantes do Nascimento (dit Pelé) y a effectué une grande partie de sa carrière, entre 1956 et 1975, alors que Neymar da Silva Santos Junior y a découvert le monde professionnel entre 2009 et 2013. De quoi créer un lien évident entre les deux artistes. "Ney" a d’ailleurs grandi sous l’œil bienveillant du Roi, qui s’est vite enthousiasmé pour ses prouesses sur le terrain. En le considérant comme "un génie" et même son digne successeur, alors qu’il évoluait encore de l’autre côté de l’Atlantique.

"Neymar est meilleur que Messi et Ronaldo"

"Je pense que Neymar est plus fort techniquement que Lionel Messi. Je crois qu’il peut même devenir meilleur que moi", confie ainsi Pelé en 2011 dans une interview accordée à AS. Deux ans plus tard, il conseille à Ney de rejoindre l’Espagne afin de débuter son aventure européenne (au Barça). En l’invitant à ne pas signer en Angleterre, où le style de jeu ne lui conviendrait pas. Lors de son départ fracassant au PSG, à l’été 2017 (pour 222 millions d’euros), Pelé valide à nouveau le choix de son protégé, en estimant qu’il va pouvoir sortir de l’ombre de Messi, devenir "la grande star" du club et montrer qu’il est "plus qu’un attaquant".

Tout au long de sa carrière, Neymar a reçu des marques de soutien de son illustre prédécesseur. Avant le Mondial 2018, Pelé confiera même à Télé Cab Sat: "Selon moi, Neymar est bien meilleur que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo".

Des critiques parfois salées

Mais son affection pour "Ney" ne l’a pas empêché de le critiquer aussi, lorsqu’il n’était pas satisfait de son rendement ou de son attitude. Parfois sans le ménager, comme lors d’un entretien à Estado de Sao Paulo en 2013, alors que Neymar était encore à Santos: "Chaque fois qu’il joue avec la Seleçao, il devient un joueur ordinaire. Dans tous les matchs à l’étranger, il joue mal. Ils pensent tous qu’il doit résoudre les problèmes de l’équipe, mais il n’est pas préparé à assumer ce poids. Il ne joue pas à l’étranger. Le football européen est différent du football latino-américain. A Santos, nous disons que c’est le meilleur joueur du monde, mais il est déjà plus préoccupé d’apparaître dans les médias que de jouer pour l’équipe. Sa préoccupation est de changer de style et de coupe de cheveux."

En 2015, Pelé estime dans la revue Placar que le dribbleur du Barça a encore des défauts à corriger: "Il n’organise pas le jeu et ne joue pas vers l’arrière". La même année, il déclare qu’il est "impossible" que Neymar le remplace" en tant que "fils prodigue du football brésilien" car ses parents ont "fermé la boutique". Fin 2018, dans Folha de Sao Paulo, il révèle une discussion avec la star du PSG: "Je lui ai dit qu’il avait du talent à revendre, que Dieu lui a offert un grand don, mais qu’il complique souvent tout…"

77 buts chacun avec le Brésil

Ses remarques ont toujours été plutôt bien prises par Neymar, qui ne s’en est en tout cas jamais plaint publiquement. Au printemps 2019, il s’est d’ailleurs empressé d’aller rendre visite à Pelé à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (à l’ouest de Paris), où il était soigné pour une infection urinaire.

Les deux hommes ont pour point commun d’avoir marqué pour leur première sélection (en amical). Lors d’une défaite en 1957 contre l’Argentine pour l’un (1-2), durant une victoire en 2010 face aux États-Unis pour l’autre (2-0). Si Neymar ne possède pas le palmarès de Pelé, il a tout de même marqué l’histoire de la Seleçao, en remportant la Coupe des Confédérations 2013 et les Jeux olympiques de Rio en 2016. Mais il a surtout égalé le record de buts en sélection du Roi (77), en scorant face à la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde 2022, au terme d'une action de classe (1-1, 4 tab à 2).

Pelé lui a demandé de continuer avec la Seleçao

Pelé l’a d’ailleurs salué sur les réseaux, en lui demandant de poursuivre sa carrière internationale, malgré cette élimination douloureuse face aux partenaires de Luka Modric: "Je te félicite d’avoir égalé mon nombre de buts. Mais tu sais, comme moi, qu’aucun nombre n’est plus grand que la joie de représenter notre pays. Ton héritage est loin d’être terminé. Continue à nous inspirer tous et je continuerai à t’applaudir de bonheur à chaque but que tu marqueras, comme je l’ai fait à chaque match où je t’ai vu sur le terrain."

A voir ce que Neymar (qui aura 31 ans en février) décidera dans les prochaines semaines. La perspective de devenir le seul meilleur buteur de l’histoire du Brésil ne doit pas le laisser insensible. Certains nuanceront en rappelant que Pelé a inscrit ses 77 buts en 92 sélections, à une époque où les nations jouaient moins de matchs chaque année. Neymar compte déjà 124 apparitions sous le maillot auriverde, mais il a aussi délivré beaucoup plus de passes décisives que Pelé (56 contre 32), qui a suivi le Mondial 2022 sur son lit d’hôpital.

"Pelé fait partie de mon histoire"

L’ancienne star du New York Cosmos a pu voir les joueurs de Tite déployé une banderole en son honneur au Qatar, après leur victoire inaugurale contre la Serbie (4-1). Neymar lui a ensuite remis virtuellement un trophée de "joueur de l’histoire", décerné par l’un des sponsors du tournoi. "Comme vous le savez, Pelé fait partie de mon histoire, a rappelé le joueur du PSG. Roi, notre affection et notre respect pour vous seront éternels. L’hommage est beau et très important, non seulement parce que Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde, mais aussi parce qu’il y a eu plusieurs ‘joueurs du match’ à différentes époques du football, mais un seul ‘joueur de l’histoire’."

Un éloge poursuivi sur Instagram: "Pelé a inspiré les jeunes et construit un empire, il n’était pas seulement le meilleur du jeu, mais le meilleur de l’histoire." Une histoire que Neymar choisira peut-être de poursuivre encore quelques temps. Avec le souvenir inoubliable de son mentor, qui le regardera désormais de là-haut.