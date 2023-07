Autre club historique en difficulté, Nancy limite la casse à la DNCG

Nancy a finalement échappé à la relégation administrative en National 3 ce mardi après son passage en appel devant la DNCG. Le club lorrain devrait donc jouer en National 2 lors de la saison 2023-2024 mais peut encore espérer être repêché en National.

Il ne fait pas bon être un club historique du football français en ce moment. En proie à d'importantes difficultés financières, Sochaux a été relégué en National et risque même de rapidement déposer le bilan puisque les propriétaires du groupe chinois Nenkin ne veulent pas éponger la dette des Lionceaux. Bonne nouvelle en revanche pour Nancy, qui va bien être sauvé par ses actionnaires asiatiques.

Relégué sportivement en National 2 après la saison 2022-2023, le club lorrain avait ensuite été rélégué en National 3 par la DNCG. Mais la commission d'appel de la DNCG à la FFF a finalement infirmé cette sanction administrative ce mardi. A la place, l'ASNL verra sa masse salariale encadrée dans son budget pour la camapgne à venir en D4.

Nancy compte sur les galères des autres pour se maintenir

Mais du côté de la direction nancéenne, on se veut encore plus optimiste. Treizième et premier club relégué sportivement du National vers le National 2, l'ASNL espère encore se maintenir en troisième division. Fort du soutien des propriétaires chinois, Nancy assure avoir obtenu la validation de son budget pour le National 1... si un club en difficulté financière venait à être relégué par le gendarme financier du football français.

"Avec les garanties apportées, ces deux budgets ont été jugés comme viables dans chacune des divisions (National 2 et National 1). Dans un premier temps, l’AS Nancy-Lorraine est rétablie en Championnat de National 2 pour la saison 2023-2024, a confirmé la direction des Chardons dans un message relayé sur les réseaux sociaux. Avec une mesure légitime d’encadrement de la masse salariale, en raison des économies substantielles à réaliser dans cette division. L’AS Nancy-Lorraine, en position de premier relégable de National 1 à la fin de la saison 2022-2023, attend désormais avec sérénité la décision des instances pour son repêchage en National 1 pour la saison à venir."