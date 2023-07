Le couperet est tombé pour Sochaux, rétrogradé en National 1… avant le dépôt de bilan ?

De passage devant la DNCG en appel ce mardi, Sochaux a officiellement été rétrogradé en National. Si aucun repreneur ne se présente rapidement, les Montbéliards se dirigent même vers un dépôt de bilan, et donc une descente... en National 3.



Sochaux connaît officiellement sa sentence. Comme redouté et annoncé par France Bleu lundi soir, le club montbéliard est rétrogradé en National 1 par la DNCG. La Fédération française de football (FFF) vient de l'officialiser.

Si aucun repreneur ne se présente dans un délai rapide, le club se dirige même vers un dépôt de bilan, et donc une descente... en National 3. Si dépôt de bilan il y a, Sochaux devrait repartir au cinquième échelon avec un budget de 200.000 euros et se mettre à la recherche de nouveaux partenaires pour éviter la disparition totale. Certains salariés sont prêts à faire une croix sur leur salaire pour devenir bénévoles jusqu'à ce que le club sochalien retrouve des jours meilleurs.

Pessimisme au sein du club

Si le trou d'environ 22 millions d'euros a été partiellement comblé, plus de 10 millions restent à trouver et beaucoup de membres du club - si ce n'est la totalité - sont persuadés que les actionnaires chinois du club, le Groupe Nenking, préfèrera déposer le bilan rapidement après l'officialisation de la DNCG plutôt que mettre de l'argent pour rester en National.

L'ex-président sochalien Jean-Claude Plessis a tenté d'appeler Eric Peugeot mais la marque au lion, fer de lance de la ville, n'a plus de parts dans le club depuis quelques années et la famille de constructeurs semble aujourd'hui loin de l'attachement d'antan "Et puis le patron de PSA Carlos Tavares s'en fout", ajoute un proche du club.

Si les salariés avaient ce mardi matin "la larme à l'oeil et n'ont pas dormi de la nuit pour certains", les reproches visent essentiellement Samuel Laurent (directeur général du club) plus que les investisseurs chinois. Des tags le mentionnant ont été inscrits au Stade Bonal "C'est lui qui a ramené les Chinois", s'indigne un proche du dossier. Samuel Laurent était d'ailleurs seul avec un avocat devant la DNCG, preuve du peu de doute quant à l'issue de l'entretien.

Annecy repêché ?

Le conseil d’administration de la LFP va désormais se pencher sur le cas d’Annecy. Même si les règlements ne prévoient aucun repêchage en Ligue 2 cette saison, le club haut-savoyard pourrait être réintégré Ligue 2 pour bien avoir un championnat à 20 clubs. Aucune deadline n’est fixée, si ce n’est celle du calendrier avec la première journée de Ligue 2 programmée le 5 août.