National: après leur annonce insolite pour la vente du club, les supporters du Red Star s’expliquent

Opposés à la vente du club à un fonds d’investissement américain, des supporters du Red Star ont posté des annonces dans Le Parisien et sur Le Bon Coin pour chercher de nouveaux repreneurs. Entre humour et sérieux, ils expliquent leur initiative.

"Club de football centenaire situé à Saint-Ouen cherche investisseur sérieux et ambitieux pour mener un projet sportif cohérent". Voilà le message que l’on pouvait lire mardi dans la rubrique des petites annonces du Parisien. L’œuvre des ultras du Red Star, toujours fermement opposés au rachat du club par 777 Partners, un fonds d'investissement américain.

"Une vente opaque"

"C’est de l’humour mais c’est sérieux", se justifie Vincent Chutet-Mézence, président du Collectif Red Star Bauer. "L’objectif est alerter l’opinion sur cette vente opaque. Il y a un peu d’ironie, mais nous, on demande un autre investisseur pour racheter le Red Star", insiste-t-il au micro de RMC Sport.

"Comme une annonce pour un tracteur"

Le collectif a posté l’annonce dans Le Parisien, "normalement, comme si je passais une annonce pour un tracteur", et également sur Le Bon Coin. Vincent Chutet-Mézence explique avoir reçu de nombreux messages de soutien.

Le groupe de supporters s’oppose à la vente du club à "un fonds d’investissement basé à 5 000 kilomètres d’ici, qui est sur une politique d’achat frénétique de clubs" (situé à Miami, 777 Partners a aussi pris possession du Genoa en 2021 et sera bientôt l’acquéreur de 100 % des parts du Standard de Liège et de 70% du Vasco de Gama, ndlr).

Pourtant, la vente est quasiment actée. Trois dirigeants de 777 Partners ont été reçus mi-avril par le maire de Saint-Ouen. L’initiative des ultras va-t-elle retourner la situation? "Probablement non, mais peut-être que oui", répond Vincent Chutet-Mézence. Difficile d’y croire effectivement, car le club est "à bout de souffle" financièrement selon ses propres supporters.

Vincent Chutet-Mézence se montre malgré tout optimiste pour l’avenir: "C’est un combat qui va être mené sur le long terme. Un jour ou l’autre, on gagnera. Car nous, supporters du Red Star, on était là avant eux et on sera là après eux. On fera tout ce qu’on peut faire pour avoir un club sain et des perspectives de développement".

Actuellement 11e de National, le Red Star reçoit Sedan vendredi (19 heures). La rencontre se déroulera à huis clos, après l’interruption définitive du match contre Sète mi-avril à cause de nombreux jets de fumigènes des supporters, déjà pour dénoncer le rachat du club.