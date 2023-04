National: la rencontre Paris 13 Atletico-Nancy interrompue… à cause d’un ballon perdu

Le match de National entre le Paris 13 Atletico et Nancy (2-2) a été arrêté vendredi pour quelques instants après que le ballon a quitté les limites du stade. Les joueurs ont dû patienter de longues secondes avant la reprise du jeu. Des images digne d'un match amateur.

Ce Paris 13 Atletico-Nancy aura décidément été chaotique. Disputé ce vendredi après-midi à huis clos en raison de problèmes logistiques au stade Boutroux, le match de National 1 a dû être brièvement interrompu à la 15e minute de jeu après une frappe parisienne totalement manquée. Le ballon est passé au-dessus du but, mais également au-dessus de la grille située derrière la cage nancéienne.

Le gardien des visiteurs a dû patienter plus d’une minute trente avant d’effectuer sa remise en jeu, faute d’un autre ballon trouvé plus tôt. Un épisode cocasse qui vient s’ajouter au folklore d’une rencontre qui aurait bien pu ne jamais se tenir. Le Paris 13 Atletico reviendra deux fois au score (2-2) et arrachera un match nul qui ne devrait pas le sauver de la relégation, tandis que Nancy devra batailler jusqu’à la dernière journée pour assurer son maintien.

Une amende de 10.000 euros pour le Paris 13 Atlético

Doté d’une faible capacité de 995 spectateurs, l’enceinte du XIIIe arrondissement de Paris, renommée stade Pelé, ne pouvait pas accueillir les supporters lorains. Le club de la capitale, qui aurait pu déclarer forfait, a tenté sans succès de trouver un stade de repli. En début de semaine, la FFF a tranché et décidé de faire jouer le match à huis clos et à 15h plutôt que 19h30.

Une amende de 10.000 euros a aussi été infligée, en raison d’une "grave défaillance d’organisation et d’anticipation", ce qui n’a pas plus aux dirigeants. Cette problématique devrait se montrer moins contraignante la saison prochaine, de nouveau dans le quatrième échelon du football français.