National: Piqué était à "deux doigts" de racheter... le Red Star

Le footballeur espagnol Gerard Piqué révèle dans L'Équipe avoir échoué à racheter le Red Star, après avoir formulé une offre de dernière minute. Le club francilien de National va passer sous le contrôle d'un fonds d'investissement américain.

En passe d'être racheté par un fonds américain, le Red Star aurait pu passer sous pavillon espagnol. Et même catalan. Dans les colonnes de L'Équipe, ce vendredi, Gerard Piqué affirme avoir été tout proche de devenir propriétaire du club francilien (11e du National 1). Avec sa société Kosmos, qui organise notamment la Coupe Davis, le défenseur espagnol du FC Barcelone avait formulé "une très belle offre à la dernière minute". Une proposition faite avec des joueurs et entrepreneurs français.

"On a été à deux doigts de racheter le Red Star, assure-t-il. Malheureusement, on a débarqué un peu tard dans les négociations. Mais je suis allé à Paris, j'ai vu le stade, j'ai discuté avec Patrice Haddad, le propriétaire de l'époque".

Le modèle du FC Andorre

Le champion du monde 2010 était motivé par son expérience positive avec le FC Andorre, qu'il a repris en 2018: "On a récupéré le club en cinquième division et aujourd'hui on est premiers en D3 et on va peut-être monter. On cherche à répliquer ce modèle dans un autre club. On a cherché en Europe un club qui pouvait correspondre à nos envies et nos attentes".

"Et le Red Star, pour son histoire, le fait qu'il soit à Paris (en réalité à Saint-Ouen, ndlr), pour ses supporters spectaculaires, son stade qui est en train d'être rénové (à l'horizon 2024)... Ça nous a tout de suite plu", raconte-t-il, précisant ne pas être découragé pour racheter d'autres clubs.

Une vente du club au footballeur de 35 ans aurait-elle satisfait les supporters audoniens les plus fervents? La défiance est importante depuis l'annonce du rachat imminent par le fonds d'investissement américain 777 Partners. Mi-avril, la rencontre de championnat contre Sète a été stoppée après des jets de fumigènes sur la pelouse du stade Bauer. L'offre du groupe basé à Miami, évaluée entre 10 et 19 millions d'euros, doit être validée dans un futur proche.