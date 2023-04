Nice-Bâle: les supporters suisses présents mais très encadrés

Pour son déplacement jeudi à Nice (21h) dans un quart de finale retour de Ligue Europa Conférence, le FC Bâle pourra compter sur ses supporters. Le Préfet des Alpes-Maritimes a autorisé ce mardi leur déplacement, tout en prenant des décisions restrictives.

Un déplacement encadré. Ce jeudi, le FC Bâle défiera l'OGC Nice à l'Allianz Riviera lors d'un quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Ces derniers jours, le maire niçois Christian Estrosi avait fait part de son inquiétude quant à la venue des supporters suisses. Ceux-ci auront la possibilité d'assister à la rencontre.

Dans un arrêté ce mardi, le Préfet des Alpes-Maritimes a toutefois pris des mesures restrictives: les supporters de FC Bâle ne pourront pas déambuler dans le centre-ville de Nice à partir de mercredi matin (10h) jusqu'à vendredi soir (20h). Les déambulations autour du stade entre 18 heures et minuit jeudi seront également interdites.

Plusieurs débordements dans un passé proche

Pour se justifier, le préfet a considéré "le caractère répété d'événements de nature à troubler l'ordre public et notamment de la part des supporters du FC Bâle". En mars 2022, des débordements avaient éclaté au Vélodrome en marge de la rencontre entre l'OM et le FC Bâle.

"Leur réputation les précède : ils se déplacent en nombre et aiment les atmosphères sulfureuses, déclarait Christian Estrosi dans son communiqué mardi dernier pour demander l'interdiction de déplacement des supporters du FC Bâle. En tant que maire de Nice, je fais de la sécurité des Niçois la première des priorités."

Le 8 septembre 2022, la rencontre entre Nice et Cologne avait été grandement retardée en raison d'affrontements dans les tribunes de l'Allianz Riviera. "Et après la récente réception des supporters de Belgrade, et surtout des supporters de Cologne, je ne peux qu’exprimer ma très grande inquiétude quant à l’arrivée prochaine, dans les rues de Nice, de centaines de supporters du FC Bâle, avait encore commenté Estrosi. Il est hors de question d’assister une nouvelle fois à des débordements."

Jeudi dernier, grâce à un doublé de Terem Moffi, les Aiglons ont obtenu le nul (2-2). Dimanche, l'équipe de Didier Digard a connu en revanche la défaite à Brest (1-0), en Ligue 1.