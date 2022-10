Ouverture d'une enquête préliminaire à Nice concernant John Valovic-Galtier

Selon les informations de l'Equipe, le parquet de Nice a ouvert en mars une enquête préliminaire pour "exercice illégal de l'activité d'agent sportif" concernant John Valovic-Galtier, fils adoptif de l'actuel entraîneur du PSG.

John Valovic-Galtier, fils adoptif du coach du PSG Christophe Galtier, fait l'objet d'une enquête préliminaire pour "exercice illégal de l'activité d'agent sportif" ouverte par le parquet de Nice en mars dernier, selon les informations de l'Equipe. La procédure a été enclenchée à la suite d'un "signalement d'un particulier initialement reçu par le parquet de Marseille et transmis à notre juridiction au mois de février 2022", a précisé le parquet au journal.

Etiqueté comme "conseiller sportif" au sein de Score Agencies, société de gestion d'intérêts de plusieurs joueurs et entraîneurs (notamment son père mais aussi Andy Delort, Alexandre Lacazette ou Jordan Ferri par exemple), l'homme de 35 ans ne figure pas sur la listes des agents licenciés de la FFF.

La société est dirigée par Alexandre Bonnefond, qui a de son côté bien une licence fédérale. C'est lui qui négocie concernant les contrats, selon les justifications de John Valovic-Galtier, qui a précisé n'être "impliqué dans aucune discussion" et qui concède n'être en effet "pas agent". L'ancien directeur général de Score Agencies, David Venditelli, serait également visé dans la procédure en cours: il a précisé à l'Equipe ne plus être actionnaire de la société depuis deux ans.

Ce que disent les textes concernant le métier d'agent

Le fils de Christophe Galtier, qui précise avoir choisi de ne pas "être salarié" et toucher des "rémunérations classiques", est aussi à la tête d'une société exerçant des activité de consulting, d'analyse de performances et de scouting - Football Avenir. L'Equipe rappelle en outre le réglement et le point du code du sport (article L222-7) concernant les rémunérations d'agents: "L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat [...] relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive [...] ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif."