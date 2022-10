PSG-OM: Christophe Galtier, coach du PSG, mais d’abord enfant des Caillols

RMC Sport est allé à la rencontre des amis de Christophe Galtier, notamment aux Caillols, son quartier villageois du 12e arrondissement de Marseille. Chez les intimes de "Galette", des souvenirs émus, beaucoup de fierté, et aucun véritable embarras de le voir aujourd’hui entraîner le PSG.

"Si je parle de lui, c’est parce que je l’aime". On est donc en plein cœur du sujet. Donner la parole à ceux qui ont côtoyé de très près Christophe Galtier, l’enfant des Caillols, un quartier villageois du 12e arrondissement de Marseille. L’un de ceux à l’aimer est ici Robert Nazaretian, un historique de l’OM et de son centre de formation. Qui se souvient, comme si c’était hier, de ce jour où il avait dépanné et entraîné les jeunes du SOC (Sports Olympiques Caillolais, plus couramment appelé le SO Caillols), le club qui a formé tant de pépites, de Jean Tigana aux frères Cantona, en passant par Peter Luccin et donc Christophe Galtier. "D’un coup, je vois un petit blond aux yeux bleus qui mettait des coups à tout le monde, même à moi !", raconte avec le sourire Nazaretian. "J’ai dit: ‘Qui c’est, le petit là ? Il me plaît !’ ‘Et on me répond: bah, c’est Galette, c’est Galtier !’. Et quand il a intégré, vers 15-16 ans, le centre de formation de l’OM, je me suis rappelé de ce petit hargneux".

Quand Di Meco amenait "Galette" en discothèque

Christophe Galtier grandira à l’OM avec des joueurs comme Benoit Cauet, Frédéric Meyrieu, Patrice Eyraud, ou encore Éric Di Meco, qui n’a pas uniquement des souvenirs de ballon rond avec son ami Christophe. "Disons que j’avais quelques années de plus que lui…", s’amuse Di Meco. "Et je lui ai un peu appris la vie, quoi !! (rires). On sortait pas mal, à l’époque. On allait à Aix au Rétro 25, ou on s’échappait du centre de formation pour aller au cinéma. On a fait les 400 coups… C’est un peu l’histoire des centres de formation, on essaie d’avoir une vie d’adolescent, même si ce n’est pas toujours évident". Le marquage à la culotte fonctionne aussi sur les pelouses. "L’un de ses premiers matchs avec les professionnels, c’était contre Nantes", se rappelle Nazaretian. "On avait tous été contents car il s’occupait de José Touré, et il ne l’avait pas laissé toucher un seul ballon. On était fiers !"

"On nous appelait Neeskens et Johan Cruyff !"

Les plus fiers sont ceux qui l’ont vu enfiler ses premiers shorts et maillots jaune et bleu des Caillols. Joël Cantona était l’un de ses grands complices. Le frère d’Éric et de Jean-Marie est resté vivre dans le coin, très attaché à ces quartiers encore un peu verts de l’Est marseillais. Les Caillols, sa petite place de l’église, sa colline et le siège du club où de nombreux trophées et de belles photos d’époque brillent encore. Galtier le blondinet avait souvent le brassard de capitaine, quand il était jeune. "On nous appelait Neeskens et Johan Cruyff", confie Joël Cantona. "On était fans de l’Ajax. Moi je jouais attaquant, lui jouait défenseur. Donc quand on s’est suivi des Caillols à l’OM, et que Gérard Gili est venu nous chercher, c’était un peu comme Neeskens et Johan Cruyff qui quittaient l’Ajax pour partir tous les deux à Barcelone".

Le foot, l’école, la colline, et les Solex trafiqués

Mais parler de "Galette", c’est repenser aux fêtes entre amis et aux tournois gagnés dans la région avec le SO Caillols, l’un des meilleurs clubs de jeunes à l’époque. "Le foot, l’école, et tous les Solex ou vélos qu’on trafiquait en enlevant ou en rajoutant des moteurs", s’amuse Joël Cantona. "Je me souviens d’une après-midi, dans un camion posé sur la colline, où on rêvait d’aller un jour au FC Nantes, à l’AS St Etienne ou bien-sûr à l’OM, et surtout de jouer dans des stades de 40.000 personnes. Christophe était un super défenseur, un vrai stoppeur, rugueux, mais talentueux pour sortir le ballon. Et avec, déjà, un leadership. Comme disait mon grand-père: il avait deux oreilles et une bouche, donc il écoutait deux fois plus qu’il ne parlait !"

La Présidente du SO Caillols: "Dans son coaching : il y a du Caillolais !"

"C’était un pur Caillolais", confirme Christine Crimi, la Présidente du SOC, ravie de profiter de l’occasion pour embrasser son "Jojo", Joël Cantona. Christine est restée en contacts avec "Galette". "Il est très sollicité. Mais j’ai son portable. On se souhaite les anniversaires, les jours de l’an, un petit coucou de temps en temps…" La Présidente d’un des clubs les plus familiaux et historiques de Marseille (fondé en 1939), retrouverait même la patte "caillolaise", chez l’entraineur Galtier: "On le voit dans son coaching: il y a du Caillolais dedans ! Ce qu’il a appris ici: la passion, le caractère, l’amour du beau jeu, le sérieux". Mais il faut quand même poser la question qui fâche, ou qui embarrasse un peu. Comment les amis marseillais de Christophe Galtier, tous supporters de l’OM, vivent son nouveau rôle sur le banc du Paris Saint-Germain ? "Moi, je suis très mal placée", essaye d’esquiver Christine Crimi. "On est partenaire de l’OM, donc je ne vais pas pouvoir vous dire exactement qui je vais supporter dimanche… Mais mon cœur est Caillolais! Je ne vous en dirai pas plus. Je ne suis pas partagée… Je suis Caillolaise !"

Joël Cantona : "Si, un jour, le PSG doit gagner cette C1… on préfère que ce soit avec un petit Caillolais sur le banc de touche…"

Même réflexe jaune et bleu, les couleurs des Caillols, chez Joël Cantona, qui rêve de voir son ami Christophe entrainer un jour… en Angleterre. "Être au PSG, ça ne peut que l’aider. Il manage des stars comme Mbappé, Neymar, Messi. Il sera peut-être encore champion de France, c’est une vitrine magnifique au niveau international. Et je vais prendre mes responsabilités: évidemment, je préfèrerais que l’OM soit le seul club français à gagner cette Ligue des champions. Mais si, un jour, le PSG doit gagner cette C1… on préfère tous que ce soit avec un petit Caillolais sur le banc de touche !" Les proches de Christophe Galtier ont totalement compris son choix de signer à Paris. Philippe Cazarian, Président de l’entente UGA-Ardziv, autre club bien connu du 12ème arrondissement de Marseille, pense même que son ami a les épaules pour supporter la pression dans la capitale. "Je suis un inconditionnel de Christophe. Il va s’en sortir, même si la tâche est difficile car c’est un club sous les sunlight (sic). Le PSG, ça ne pouvait pas se refuser. Il a toujours été déterminé, il sait s’adapter, il est intelligent, il va réussir".

Cassis, les amis, les Pieds Paquets et les légumes farcis

Et si des titres sont au RDV, Christophe Galtier organisera sûrement la même cérémonie qu’en 2021. "Galette" venait de gagner le titre de champion de France avec Lille et d’être nommé meilleur entraîneur de Ligue 1. Il avait alors invité sa famille et ses nombreux amis marseillais au "Grand Large", un restaurant de poissons de Cassis. L’émotion était au RDV. Le sentiment d’un beau chemin parcouru. Et la fierté d’être bien entouré. "Christophe est très famille" confirme Cazarian. "Il aime les repas avec son cercle intime". Et dans ce cas, le menu est tout trouvé. Les pieds paquets et les petits légumes farcis, préparés par son ami Alain Caillet, traiteur bien connu dans le village de Cassis, où l’actuel coach du PSG aime se ressourcer. Chez lui, en Provence.