Portugal: oui, Ronaldo fait aussi des écarts sur son alimentation

Le défenseur portugais José Fonte, dans une interview à la radio britannique TalkSport, a confirmé que Cristiano Ronaldo faisait très attention à son alimentation, tout en précisant qu'il arrivait à la star portugaise de faire quelques (rares) écarts.

Oui, la longévité de Cristiano Ronaldo s'explique en partie par sa très grande vigilance sur son alimentation. La fameuse séquence avec la bouteille Coca-Cola qu'il a remplacée par de l'eau lors d'une conférence de presse de l'Euro 2021. Mais non, l'attaquant vedette de 36 ans n'est pas totalement intransigeant par rapport à ce qu'il mange ou boit. Son coéquipier José Fonte a jugé nécessaire de le préciser dans une interview à la radio britannique TalkSport.

"Je l'ai vu manger un peu de tout", a affirmé mercredi le défenseur central de 37 ans, qui parle notamment de "steaks avec des frites et des œufs au plat", mais aussi de la nourriture "juste incroyable" servie aux joueurs de l'équipe nationale.

"Nous regardons toujours ce qu'il mange"

Reste que le capitaine lillois confirme que Cristiano Ronaldo fait très attention: "Évidemment, en règle générale, il mange bien et proprement. Vous savez, du quinoa et tous ces trucs sains... Beaucoup d'œufs, de patates douces, de brocolis, c'est son truc".

Une hygiène de vie qui a une influence à "100%" positive sur ses coéquipiers. "Nous regardons toujours ce qu'il mange et ce qu'il fait, a admis José Fonte. On sait qu'il est le meilleur, donc on veut reproduire ce qu'il fait parce que ça doit forcément être bon."

Sur la même radio, le gardien anglais vétéran Lee Grant, sous contrat à Manchester United, a aussi loué la rigueur de CR7 avec une anecdote. Lors d'un repas au club, parce que le quintuple Ballon d'or n'avait pas pris le moindre dessert, "pas un seul joueur n'a touché au crumble aux pommes, ni à la crème anglaise, ni au brownie".