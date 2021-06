Euro: l’intransigeant Cristiano Ronaldo remplace le cola par l'eau en conf de presse

Cristiano Ronaldo sait mieux que personne ce qu’il est nécessaire de faire pour avoir un corps d’Apollon. Et le Portugais de 36 ans n’a pas apprécié voir deux bouteilles de cola disposées devant lui, en conférence de presse ce lundi. Vite remplacées par une bouteille d’eau, bien plus saine pour la santé.

On connaît la rigueur légendaire de Cristiano Ronaldo, probablement le footballeur le plus professionnel de la planète. Présent en conférence de presse ce lundi pour accompagner son sélectionneur Fernando Santos, à la veille du premier match à l’Euro contre la Hongrie (18 heures), la star lusitanienne, 36 ans, a offert un petit moment amusant à son audience médiatique.

Alors qu’il venait de s’installer sur sa chaise, le joueur de la Juventus Turin - qui avait régi plutôt dans la journée aux rumeurs sur son avenir - a aperçu deux bouteilles de cola disposées devant lui, une célèbre marque américaine de soda étant sponsor de la compétition. Pas vraiment adéquat à l’image de l’homme aux 1.000 abdominaux par jour, comme le veut la légende, qui s’est empressé de cacher les deux contenants pour les remplacer par une bouteille d’eau.

Pas sa première sortie sur les méfaits du cola

On se souvient de la sortie du quintuple Ballon d’or à propos de son fils Cristiano Jr en décembre dernier, en marge des Globe Soccer Awards, où il était honoré "Joueur du siècle". L’adepte d’une discipline physique de fer avait confié être parfois agacé par son cadet, coupable selon lui de céder à trop de petits plaisirs…

"Je suis parfois dur avec lui parce qu’il boit du Coca-Cola et du Fanta et je suis énervé contre lui, confiait-il alors. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n’aime pas ça. Même mes plus jeunes enfants, quand ils mangent du chocolat, me regardent d’un air craintif. Nous devons être forts." Parce que Cristiano Ronaldo aimerait que son fils Cristiano Jr soit aussi discipliné que lui. Même à dix ans.