Premier League: à peine revenu, Ronaldo est déjà élu meilleur joueur du mois

En concurrence notamment avec Allan Saint-Maximin (Newcastle) et l'ancien Rennais Ismaïla Sarr (Watford), Cristiano Ronaldo a été désigné meilleur joueur du mois de septembre en Premier League. Une récompense de son très bon début de saison avec Manchester United.

Encore une récompense pour Cristiano Ronaldo. Pour son grand retour, le Portugais a été désigné meilleur joueur de Premier League pour le mois de septembre. C’est la cinquième fois qu’il remporte ce prix déterminé par les votes de supporters et un panel d'experts du football. Il était en concurrence avec Joao Cancelo (Manchester City), Antonio Rüdiger (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool), l’ancien Rennais Ismaïla Sarr (Watford) et le Français Allan Saint-Maximin (Newcastle).

Chez les entraîneurs, c'est Mikel Arteta (Arsenal) qui a été plébiscité. Ils succèdent respectivement à Michail Antonio, l'attaquant de West Ham, et Nuno Espírito Santo, le coach de Tottenham, qui avaient été récompensés en août.

Déjà trois buts en championnat

Auteur de trois buts en quatre matchs de championnat depuis sa signature en provenance de la Juventus Turin, dans les dernières heures du mercato estival, le quintuple Ballon d’or a frappé très fort pour son come-back en Angleterre. Il n’a rien perdu de son efficacité et semble toujours aussi en forme du haut de ses 36 ans. Toujours ambitieux, aussi. "Nous avons une équipe fantastique, une équipe jeune, avec un coach fantastique (Ole Gunnar Solskjaer), il faut que nous prenions confiance. L'équipe doit gagner en maturité si on veut gagner le championnat et la Ligue des champions, mais nous sommes sur la bonne voie et je suis là pour aider l'équipe", confiait-il début septembre.

Après un début de saison convaincant, Manchester United a toutefois baissé de rythme avec notamment une défaite contre Aston Villa (1-0) et un nul face à Everton (1-1) en Premier League. Quatrième au classement, l'équipe de Solskjaer tentera de renouer avec la victoire après la trêve internationale, avec un déplacement sur le terrain de Leicester le 16 octobre.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres