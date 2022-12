Pour Noël, Ronaldo reçoit… une Rolls-Royce en cadeau

Sur son compte Instagram, Crisitano Ronaldo a dévoilé le cadeau que lui a offert sa compagne Georgina Rodriguez pour Noël: une Rolls-Royce Dawn, estimée à environ 400.000 euros.

Une jolie consolation pour Cristiano Ronaldo. Toujours privé de football et sans club depuis son départ tumultueux de Manchester United, l’attaquant portugais dévoile sur son compte Instagram le bolide décapotable que lui a offert sa compagne Georgina Rodriguez en guise de cadeau de Noël. Il s’agit d’une Rolls Royce Dawn, qui se vend autour de 400.000 euros.

Cristiano Ronaldo remercie sa compagne pour son cadeau de Noël. © capture Instagram

La mannequin espagnole partage également une vidéo du Noël des Ronaldo, et notamment du moment où le joueur découvre son cadeau tout sourire, avant que toute la famille ne monte à bord. "Une nuit de Noël magique. Je vous aime les gars. Merci Père Noël", écrit-elle en légende de la publication.

Ce dimanche, Al-Nassr est sorti du silence

Annoncé proche d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo n’a toujours rien annoncé quant à son avenir même si le club saoudien est sorti du silence ce dimanche via son directeur sportif Marcelo Salazar, qui assure que "l’avenir sera révélé en temps voulu". "Je n'ai pas le droit de dire oui ou non, explique-t-il notamment sur la volonté de son club de le recruter. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures".