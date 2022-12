"Il n'a pas changé mais il en valait la peine", Carragher en remet une couche sur Cristiano Ronaldo

L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher critique à nouveau Cristiano Ronaldo, toujours sans club après son départ de Manchester United et qui sort d’une Coupe du monde assez mouvementée. Selon lui, ses caprices ne valent plus la peine d'être supportés.

Le cas Cristiano Ronaldo enflamme toujours les débats en cette fin d’année. L’attaquant portugais de 37 ans, libre après sa rupture de contrat avec Manchester United, avait été mis sur le banc pour les deux derniers matchs du Portugal en Coupe du monde à la suite de bisbilles avec son coach.

"Ronaldo n'a pas changé, il a toujours été ce genre de personnage, tout le monde le sait, mais il en valait la peine", déclare à ce sujet le consultant Jamie Carragher, qui ne le porte décidément pas dans son coeur, dans l’émission The Diary Of A CEO, retranscrit par le Daily Mail.

"Il ne pourrait presque jamais s'asseoir et dire 'je suis le meilleur'"

"Vous en arrivez à ce stade où vous pensez 'cela devient de plus en plus un problème'. Quand un entraîneur vous regarde comme un joueur, chaque entraîneur veut la même chose: de bonnes performances, peu de gestion, poursuit-il. Lorsque cela commence à être pondéré en fonction de la gestion et que la balance penche davantage vers la gestion, il est temps de partir".

"Je ne suis pas un grand fan de Ronaldo, je pense que c'est assez évident et ce n'est pas pour sa capacité de footballeur, [mais] j'ai tellement d'admiration pour sa force mentale, reconnaît aussi l’ancien défenseur de Liverpool, rival historique de Manchester United. Je pense que c'est incroyable. Je pense [qu'il est] probablement l'un des joueurs les plus forts mentalement, parce qu'il a eu ce truc toute sa carrière, à quel point il est bon. (…) Il ne pourrait presque jamais s'asseoir et dire 'je suis le meilleur' et se détendre. Il a toujours eu cette constante: 'mais tu n'es pas aussi bon que Messi'".

"C'est presque comme s'il sentait qu'il n'était pas prêt à partir"

Avec le sacre mondial de l’Argentine, auquel l’attaquant parisien prend une part importante, le débat du ‘GOAT’ semble pencher du côté du sextuple Ballon d’or. "Je sais que cela divise les gens, mais je dirais que la majorité des gens seraient probablement du côté de Messi, pense Carragher. Et je pense qu'il a toujours ce truc d'essayer de prouver aux gens qu'ils ont tort. (Il a) ça mais à un niveau complètement différent, c'est presque comme s'il sentait qu'il n'était pas prêt à partir".

"Tout le monde dit qu'il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et je ne peux m'empêcher d'admirer ce dynamisme, car j'ai ce dynamisme - mais pas cette capacité qu'il a!", conclut-il. Les dernières informations provenant d’Espagne indiquent que Cristiano Ronaldo se rapproche d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, pour un contrat de deux ans et un rôle d’ambassadeur pour la candidature du pays à l’organisation du Mondial.